Используют тактику КГБ: "Атеш" рассказал, как в Крыму репрессируют российских срочников

Из-за репрессий в воинских частях оккупантов три матроса совершили суицид. Во избежание проблем во время службы российским военным предлагают подписать контракт, рассказали в украинском подполье.

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В воинских частях РФ во временно оккупированном Крыму репрессируют солдат срочной службы. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Оккупанты репрессируют солдат срочной службы, заставляя их подписывать контракты", — говорится в сообщении.

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Агенты партизанского движения из числа российских военных сообщили об ухудшении положения в воинских частях в Крыму. В подполье заявили, что ФСБ использует тактику КГБ в борьбе с инакомыслием в отношении военных РФ. В частности, в воинских частях находят солдат, которые готовы доносить на своих сослуживцев.

"Эти "люди" имеют особый статус и работают за привилегии: дополнительная денежная поддержка, продвижение по службе и возможность не попасть на фронт", — рассказали в "Атеш".

Также российское командование принимает все возможные меры для увеличения числа контрактников среди мобилизованных и срочников. Партизаны отметили, что с помощью контрактников оказывается давление на солдат-срочников — их бьют, унижают, создают проблемы во время дежурств, отказывают в отгулах. В результате таких "мер" три матроса совершили суицид. Россия тщательно скрывает от общественности эти факты.

В "Атеш" сообщили, что командование ЧФ активно приезжает на проверки в части, которые имеют большие боевые потери, в результате чего усложняются условия службы для срочников и мобилизованных. Во избежание проблем во время службы всем военным предлагают подписать контракт.

Напомним, 4 декабря украинское подполье рассказало о разведке штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму. "Атеш" удалось разведать военную технику и личный состав врага.

2 декабря стало известно, что партизанское движение "Атеш" провело рейд в тылу российских военных в Сакском районе в Крыму. Подполье обнаружило несколько скрытых мест временной дислокации врага, инженерные сооружения и системы ПВО.