"Военкоматы помогли": украинские партизаны мобилизовались в ВС РФ в Москве (фото, видео)

Агентам из движения "Атеш" попасть в ряды российской армии помогли военкоматы Даниловского и Перовского столичных районов.

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Новые представители партизанского движения "Атеш" мобилизовались в Вооруженные силы Российской Федерации через кампанию по мобилизации в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал "Атеш".

По словам участников сопротивления, они будут вести там диверсионную и подрывную работу.

"Их задача — не только информировать, но и активно влиять на боеспособность оккупантов", — рассказали в "Атеш".

Члены украинского подполья подчеркнули, что движение сопротивления растет и добавляются все новые и новые участники борьбы с путинским режимом.

"Военкоматы Даниловского и Перовского районов города Москвы помогли нашим новым агентам мобилизоваться в ВС РФ", — уточняют они.

Также представители партизанского движения опубликовали кадры с военкоматами в Москве, где им удалось мобилизоваться в российскую армию. Кроме того, они призвали присоединяться к их рядам, дабы положить конец диктаторскому режиму и беззаконию.

"Мы всегда стоим на стороне правды и свободы", — подытожили они.

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Мобилизация в России

В начале осени 2023 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, стало известно, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Также недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что РФ может запустить тотальную мобилизацию после проведения президентских выборов в марте 2024 года.

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Для людей, которые уклоняются от воинского учета, нужно ввести уголовную ответственность, как считает военный эксперт Евгений Дикий. Он возмущен тем, что сейчас законодательством не считается преступлением уклонение от воинского учета.