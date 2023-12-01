"Не для мобилизации": в ОВА объяснили, зачем на Закарпатье будут проверять документы (видео)

Проверять документы у граждан, которые едут в область, будут работники правоохранительных органов, а военнослужащие получили полномочия устанавливать лиц, находящихся в районе объекта, где они несут службу.

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В Закарпатской ОВА уверяют, что решение о проверке документов лиц в регионе не связано с мобилизацией. Об этом на брифинге сказал заместитель председателя областной военной администрации Игорь Шинкарюк.

"Хочу подчеркнуть, что этот вопрос касается исключительно проверки документов. Этот режим выполняется в соответствии с постановлением, но на территории Закарпатской области решением совета обороны введено исключительно проверку документов", — сказал он.

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Игорь Шинкарук отметил, что такое решение Совета обороны области не связано с мобилизацией.

"Это решение направлено на то, чтобы дать возможность и правовые основания военнослужащим и другим представителям сектора обороны и безопасности осуществлять проверку документов в зоне ответственности или несения ими службы", — отметил он.

В ОВА сообщили, что проверять документы у граждан, которые едут в область, должны работники правоохранительных органов. Также военнослужащие сейчас получили полномочия устанавливать лиц, которые находятся в районе объекта, где они несут службу.

Одной из причин решения о проверке документов на Закарпатье называют повышение уровня криминогенной обстановки.

Напомним, 21 ноября во Львовской области расширили полномочия представителям ТЦК и СП. Они могут проверять документы у граждан призывного возраста.

Ранее в Министерстве юстиции сообщали, что во время военного положения расширены полномочия силовиков, а проверка документов сотрудниками ТЦК на улице является незаконной.