Не долетів до фортифікацій ЗС РФ: на пляжі під Севастополем відшукали уламки БПЛА (фото)

Безпілотник невідомого походження винесло на берег неподалік від аеродрому "Бельбек" та берегових укріплень ЗС РФ, свідчать дописи у соцмережі.

Related video

19 грудня на пляжі біля окупованого росіянами Севастополя в Криму місцеві жителі виявили уламки невідомого безпілотника. Безпілотник майже зберіг корпус, але має пошкоджені крила. Про інцидент розповіли 19 грудня у російському Telegram-каналі "ЧП Севастополь".

Важливо

Чіткий шлях на Крим: аналітики пояснили, як потрібно діяти Україні у 2024 році

У дописі, який з'явився близько 16 год. 19 грудня, вказано, що подія відбулась на пляжі Любимівка. На відео з місця подій можна побачити, що БПЛА невідомого походження втратив крила і хвіст, але зберіг частину корпусу і компоненти всередині.

На сьогодні не відомо, коли саме записане відео і точні координати місця зйомки. На Google maps можна побачити, що Любимівка — північний мікрорайон Севастополя.

Пляж в Любимівці під Севастополем Фото: Google Maps

За 1 км від пляжу в Любимівці розташовано 30-ту берегову бронебаштову батарею, свідчать позначки на онлайн-карті об'єктів ЗС РФ у Криму від порталу "Радіо Свобода". Північніше цієї точки — аеродром "Бельбек". Південніше — військові об'єкти ЗС РФ у Севастополі. Також можна побачити, що у даній місцевості вже лунали вибухи внаслідок атак невідомих безпілотників.

Що розташоване біля Любимівки під Севастополем Фото: Радіо Свобода

30 бронебаштова батарея — фортифікаційна споруда часів СРСР, яку називають найпотужнішим укріпленням Криму для захисту від атак з чотирьох напрямків. Споруда тривалий час була законсервована, але вона досі функціонує, ідеться на порталі "Радіо Свобода".

Вибухи в Криму — деталі

Зазначимо, 19 грудня російська влада не повідомляла про атаку БПЛА на Крим: лише підтверджували роботу ППО у Брянській області. Між тим 14 грудня окупанти повідомляли про гучні звуки, а небі над Севастополем помітили військовий вертоліт. На початку грудня тривожно було у Феодосії — там запалала нафтобаза. В ГУР Міноборони, що таким способом відбувається поступова демілітаризація півострова.

Крім того, OSINT-аналітики з'ясували, що на східному узбережжі Криму росіяни звели таємну базу, де тримають вертольоти. Повітряні судна перебазувались туди після того, як ракети ATACMS дістали по стоянках у Бердянську та Луганську.

Нагадуємо, бійці ЗСУ показали кадри знищення російської САУ під Кринками на Херсонщині. Між тим у Запорізькій області військові Сил оборони відбили атаку рою дронів ЗС РФ.