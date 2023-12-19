Підібрались з тилу: підрозділ прикордонників NOY підірвав російську САУ під Кринками (відео)

Українські безпілотники дістають до військової техніки ЗС РФ, яку росіяни або ховають в лісі, або ставлять посеред поля, свідчать записи бійців Сил оборони, зроблені на лівобережжі Дніпра.

Related video

Прикордонники підрозділу NOY використали безпілотники, щоб скинути вибухівку на три одиниці військової техніки ЗС РФ, які шкодили українським позиціям під Кринками на Херсонщині. Однією з цілей виявилась російська самохідна артилерійська установка (САУ), яка стояла посеред поля. Відео з вдалими відпрацюваннями бійці розмістили у Telegram-каналі Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Важливо

"Місія самогубці": в ОК "Південь" розповіли, як звільнятимуть лівий берег Дніпра (відео)

САУ стояла на відкритому просторі, свідчить запис прикордонників з групи NOY. Дрон підібрався до неї з тилу, завис і скинув вибухівку. Дим від вибуху з'явився біля дула артилерійської установки росіян.

Наступні відпрацювання, які потрапили на відео — військова вантажівка, яка стояла між будівлями, та неназвана одиниця техніки ЗС РФ (ховалась посеред дерев).

Де саме під Кринками відбулось ураження техніки ЗС РФ, у дописі не вказано.

Бої під Кринками — деталі

Зазначимо, бійці Сил оборони продовжують утримувати плацдарм на лівобережжі Дніпра. Один з плацдармів — під Кринками, розташованими за 20 км на південний захід від Нової Каховки, другий — біля Олешок під опорами Антонівського мосту.

Західні ЗМІ проаналізували бої на лівому березі і зазначили, що це "самовбивча місія". Командир підрозділу аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" заявив, що не згоден з оцінками журналістів. На його думку, вони написали "маніпуляційний матеріал".

Тим часом українські військові раз за разом публікують відео з кадрами знищенням російської техніки на лівому березі Дніпра. Наприклад, 18 грудня показали влучання по ТОС-1А "Солнцепек", який росіяни поставили на відстані до 6 км від Кринок. 10 грудня морські піхотинці ЗСУ поділились кадрами стрілецьких боїв з живою силою противника.

При цьому 19 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначили, що російське командування бачить складнощі на лівобережному плацдармі, тому відправляє туди все більше техніки та живої сили.

Нагадуємо, експерт проаналізував, що якому напрямку варто було б зосередитись Міноборони України: на випуску снарядів чи на безпілотниках. При цьому російське командування визнало втрати військових офіцерів у Скадовську: за 65 км від лінії фронту туди прилетіла ракета ЗСУ.