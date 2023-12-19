Окупанти відправляють техніку під Кринки та намагаються прорвати оборону ЗСУ, – ISW (карта)

Російські війська, за словами аналітиків, зазнають втрат від поганої контрбатарейної боротьби, неякісного зв’язку та відсутності можливостей евакуації.

Related video

Російські війська й надалі тиснуть на позиції українських бійців на Лівобережжі Дніпра в районі Кринок та відправляють більше техніки. Про це повідомили у звіті Американського інституту вивчення війни (ISW).

Важливо

ЗСУ відправляють підкріплення на лівобережжя, а у росіян проблеми з РЕБ, – ISW (карта)

Позиції на лівому березі українські війська утримують, хоча російські сили нещодавно незначно просунулися в цій локації. У повідомленні зазначили, що геолокаційні дані показують просування окупантів поблизу населеного пункту Кринки. Воно є незначним.

Російські окупаційні війська почали активніше використовувати бронетехніку. На кадрах, опублікованих 18 грудня, нібито видно, як український безпілотник поблизу Кринок завдає удару по російському основному бойовому танку Т-90.

Водночас російські сили й надалі зазнають втрат від поганої контрбатарейної боротьби, неякісного зв’язку та відсутності можливостей евакуації.

Українські сили за минулу добу також намагалися просунутися на заході Запорізької області. Так, російські джерела повідомили, ЗСУ здійснювали наземні атаки 18 грудня на заході Запорізької області — на північ від Новопрокопівки та біля Вербового.

Фото: ISW

Ситуація на півдні від Генштабу ЗСУ

На Херсонському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ за 19 грудня, українські захисники утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Бійці ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони України на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Українські війська виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що дрони ЗСУ придушили російську артилерію на лівобережжі. Війська РФ частіше використовують КАБи.