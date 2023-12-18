ЗСУ відправляють підкріплення на лівобережжя, а у росіян проблеми з РЕБ, – ISW (карта)

Російським окупантам, як зазначили американські аналітики, все важче протидіяти українським безпілотникам, оскільки не вистачає систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Збройні сили України утримують позиції на лівому березі Херсонської області та отримують підкріплення від командування, а в російських окупаційних підрозділів виникли нові труднощі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 17 грудня з посиланням на російського "військкора".

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Відкривають перспективи для маневру: ЗСУ доводиться воювати в складних погодних умовах, — ISW

У ворога, як йдеться у повідомленні, є проблеми через відсутність необхідних комплексів РЕБ. Росіяни також не мають у своєму розпорядженні більше можливостей протибатарейної боротьби та зв’язку.

Водночас інший воєнний блогер стверджував, що в окупаційних військ на території Херсонської області виникли значні проблеми. Зокрема, російські військові регулярно скаржаться на відсутність транспорту для евакуації поранених. Також у загарбників в районі села Кринки є проблеми з захистом від українських безпілотників, оскільки не вистачає систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту евакуаційних груп. Можливості протибатарейної боротьби та зв’язку окупантів також є обмеженими.

Костянтин Машовець, український військовий оглядач, зазначив, що в районі села Кринки діють підрозділи російського 2-го мотострілецького батальйону.

Фото: ISW

Бої на лівому березні Дніпра – дані Генштабу ЗСУ

Українські війська, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, утримують позиції на лівому березі Дніпро. Окупанти ведуть контрбатарейний вогонь, завдаючи ударів в тилу ворога.

Водночас Сили оборони України й надалі проводять активні дії на осі Мелітополя, щоб завдати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Українські захисники намагаються реалізувати плани стосовно виснаження російських військ по всій лінії фронту.

Нагадаємо, 14 грудня, як заявили у командуванні, ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра. Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що російські окупанти зосередили на лівому березі Дніпра кілька десятків тисяч бійців, велику кількість техніки. Більшість росіян хоче закріпитися на другому рубежі оборони, де створено залізобетонні конструкції.