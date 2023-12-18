ВСУ отправляют подкрепление на левобережье, а у россиян проблемы с РЭБ, — ISW (карта)

Российским оккупантам, как отметили американские аналитики, все труднее противодействовать украинским беспилотникам, поскольку не хватает систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Вооруженные силы Украины удерживают позиции на левом берегу Херсонской области и получают подкрепление от командования, а у российских оккупационных подразделений возникли новые трудности. Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 17 декабря со ссылкой на российского "военкора".

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Открывают перспективы для маневра: ВСУ приходится воевать в сложных погодных условиях, — ISW

У врага, как говорится в сообщении, есть проблемы из-за отсутствия необходимых комплексов РЭБ. Россияне также не располагают больше возможностей противобатарейной борьбы и связи.

В то же время другой военный блогер утверждал, что у оккупационных войск на территории Херсонской области возникли значительные проблемы. В частности, российские военные регулярно жалуются на отсутствие транспорта для эвакуации раненых. Также у захватчиков в районе села Крынки есть проблемы с защитой от украинских беспилотников, поскольку не хватает систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты эвакуационных групп. Возможности противобатарейной борьбы и связи оккупантов также ограничены.

Константин Машовец, украинский военный обозреватель, отметил, что в районе села Крынки действуют подразделения российского 2-го мотострелкового батальона.

Фото: ISW

Бои на левом берегу Днепра — данные Генштаба ВСУ

Украинские войска, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ, удерживают позиции на левом берегу Днепра. Оккупанты ведут контрбатарейный огонь, нанося удары в тылу врага.

В то же время Силы обороны Украины и в дальнейшем проводят активные действия на оси Мелитополя, чтобы нанести оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Украинские защитники пытаются реализовать планы по истощению российских войск по всей линии фронта.

Напомним, 14 декабря, как заявили в командовании, ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра. Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты сосредоточили на левом берегу Днепра несколько десятков тысяч бойцов, большое количество техники. Большинство россиян хочет закрепиться на втором рубеже обороны, где созданы железобетонные конструкции.