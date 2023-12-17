Дрони ЗСУ придушили російську артилерію на лівобережжі: ЗС РФ використовує КАБи, — ISW

За даними аналітиків, 152-мм ствольну артилерію з дальністю близько 25 км, яку ЗС РФ широко застосовують на передовій, навряд чи розгорнуть у ближніх районах фронту на лівобережжі.

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Українські сили продовжують операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області в складних умовах. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 16 грудня.

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Видання The New York Times 16 грудня опублікувало кілька інтерв'ю з українськими військовими, які розповіли, що безпілотники ЗСУ значною мірою придушили російську далекобійну артилерію на сході. Раніше українські офіційні особи заявляли, що ЗСУ зайняли кілька плацдармів на лівому березі, і що стоїть завдання відкинути російські війська на таку відстань, щоб правий берег не перебував у радіусі досяжності артилерії.

Придушення російської артилерії може дозволити ЗСУ діяти вільніше в ближніх тилових районах, і цим частково можуть пояснюватися інтенсивні удари коригувальними авіабомбами по українських позиціях.

152-мм ствольну артилерію з дальністю близько 25 км, яку ЗС РФ широко використовують на передовій, навряд чи розгорнуть у ближніх районах фронту на лівобережжі через загрозу контрбатарейного вогню.

Відведення ствольної артилерії може усунути постійну загрозу населеним пунктам на правому березі, багато жителів області, які втекли, у такому разі могли б повернутися додому. ЗСУ, зі свого боку, розгорнули б важливі системи контрбатарейної оборони та протиповітряної оборони в районі Дніпра для продовження операцій.

Українські військові розповіли, що РФ успішно перекинула в Херсонську область підрозділи ВДВ із західної частини Запорізької області.

Раніше представники України повідомляли, що ЗСУ під час операцій на лівобережжі з 17 жовтня до 17 листопада ліквідували 1126 російських військовослужбовців і поранили 2217 — звідси припущення, що ЗСУ можуть завдавати значних втрат російським силам у цьому районі. Виснаження російських військ, що обороняються на лівому березі Херсонської області, може бути безпосередньою оперативною метою. Але це також могло б допомогти досягти більшого — витіснити російські сили з артилерійського радіусу на правому березі.

За оцінками аналітиків, Силам оборони доведеться діяти в складних умовах на лівобережжі доти, доки не вдасться створити безпечний плацдарм.

Нагадаємо, що боєць ГУР "Конан" розповів про атаку на "вишки Бойка" і порятунок.

Також повідомлялося, що в NYT оцінили посилення мобілізації в Україні.