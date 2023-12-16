14 годин у відкритому морі: боєць ГУР "Конан" розповів про атаку на "вишки Бойка" і чудесний порятунок

Атаки на вишки були влітку цього року, а зараз український спецпризначенець із позивним "Конан" знову виконує бойові завдання.

Related video

Унікальну операцію зі встановлення контролю над так званими "вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України в середині серпня 2023 року. Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах і російським винищувачем Су-30. Історія одного з українських спецпризначенців із позивним "Конан", який опинився за бортом і 14 годин провів у відкритому морі, стала відома набагато пізніше. Зараз "Конан" дав відверте інтерв'ю "Радіо Свобода", розповівши, як йому вдалося вижити. До слова, зараз боєць знову виконує бойові операції.

Атака ГУР МОУ "Артан" на "вишки Бойка"

Тоді "гурівці" пройшли на човнах щонайменше 130 кілометрів, успішно висадилися на "вишках Бойка" і повернули ці важливі інфраструктурні та військові об'єкти під контроль України.

Під час операції їх атакували російські винищувачі, причому один із них українські бійці підбили. А командир спецпідрозділу зазначає, що військові НАТО, якщо проводять подібні операції, то здійснюють їх із підтримкою крейсера та авіації.

Інтерв'ю "Конана"

"У нас цього всього немає взагалі. Робимо все тихо", — говорив про операцію української військової розвідки в Чорному морі командир спецпідрозділу "Артан" ГУР МОУ.

Однак під час бою один з українських спецпризначенців із позивним "Конан" випав за борт, а своїм колегам наказав відходити, оскільки вони могли потрапити під вогонь російського винищувача. У підсумку він 14 годин провів у відкритому морі. Але вірив, що побратими за ним повернуться, що й сталося.

"Конан" про завдання ГУР МОУ "Артан"

За словами спецпризначенця, це і штурмова робота, і розвідка. Сам він встиг повоювати і в Донецькій, і в Харківській областях, був у тилу противника.

В "Артан" він прийшов разом із побратимами. За його словами, якщо робота виконана без жодного пострілу, то це добре виконана робота. Серед операцій, які йому запам'яталися, "Конан" зазначає острів Зміїний і, звісно, "вишки Бойка". Також він розповів про операцію в неназваному населеному пункті, яку бійці зайняли, пройшовши через мінне поле. Російські військові не знали про те, що спецпризначенці зайняли позиції і, за словами "Конана", "були покарані".

"Конан" про атаку на "вишки Бойка"

За його словами, підготовка до операції зайняла місяць. Противник їх помітив, коли вони вже запливли за вишки.

Початок операції біля "вишок Бойка" Фото: Скриншот відео ГУР

Тоді по них вистрілили ракетою, а потім у повітря піднялися винищувачі. Один із них українським спецпризначенцям вдалося підбити зі "Стінгера". У прямий контакт із противником вони не входили. За словами "Конана", вони, мабуть, "злякалися".

Як "Конан" опинився за бортом і як був врятований

Вони вже відходили назад, виконавши роботу, російський літак їх наздогнав і почав обстрілювати. Українські бійці відстрілювалися з кулемета "Браунінг".

"Конан" був без рятувального жилета, бо він заважав перезаряджатися, але одягнув його після команди "Повітря!". За його словами, життя їм врятував їхній шкіпер, який успішно маневрував. Але під час одного маневру "Конан" випав за борт. Його хотіли підібрати.

"Кулі від літака були дуже близько від мене. Коли я побачив, що це загрожуватиме життю моїх побратимів, я почав кричати і махати, щоб вони йшли. Ця жертва була б невиправдана", — "Конан" зазначив, що побратими відмітили на карті, де він залишився і почали відходити. А сам він пережив кілька хвилин паніки. Але знав, що за ним повернутися.

"Конан" орієнтувався на палаючу "вишку Бойка". "Я почав рухатися і плисти до вишки. І тут через годину приплив катер, але вони мене не помітили", — сильна течія носила бійця, поки побратими намагалися його знайти і знову вплуталися в перестрілку. Він зрештою доплив до вишки, а це 20 км проти течії. Але найбільше він страждав від зневоднення, бо наковтався солоної води. Усі 14 годин він рухався, щоб його не віднесло у відкрите море.

"Я доплив до палаючої вишки, і тут починається течія і мене віднесло метрів на 400. Я знову доплив, мене знову відкинуло. І так рази три-чотири. І це дуже сильно мене вимотало", — зізнався боєць, у якого вже почалися галюцинації. Зрештою втомившись, він перевернувся на спину і заснув хвилин на десять. А коли вже почало сідати сонце, "Конан" побачив катер.

"Я не зрозумів, хто це. Я подумав, що це ворог. Я став підійматися і махати руками. Думаю, ну вже будемо якось із вами розмовляти. І тут бачу прапор України намальований фарбою. І зрозумів, що це мої", — згадує боєць.

На борту були побратими "Конана", але подякувати за порятунок йому одразу їх не дали. Спочатку його оглянув лікар. Температура тіла за 14 годин у Чорному морі впала до 35,5 градусів, за словами "Конана" — "не сильно". Йому поставили крапельниці, зняли мокрий одяг і загорнули в термоковдру. У нього було зневоднення. Знайшли його за допомогою "Байрактара" за тепловізором.

"Конан" після порятунку Фото: Скриншот відео ГУР

Після пережитого "Конан" може порадити "не здаватися", бо "після дощу завжди встає сонце".

Нагадаємо, раніше бійці ГУР розповідали про проведені операції на "Вишках Бойка" і на мисі Тарханкут.