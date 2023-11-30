"Було заміновано все": бійці ГУР розповіли про висадку на "вишках Бойка" і мисі Тарханкут

За словами командира підрозділу "Братство" з позивним "Боргеза", спочатку планувалося брати вишки штурмом, оскільки там перебували окупаційні війська Росії. Але на подив бійців там нікого не виявилося — ворог міг заздалегідь знати про оплати розвідки.

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Росіяни могли заздалегідь знати про підготовку висадки на "вишках Бойка", тому на момент прибуття українських спецпризначенців там нікого не було, а вся територія була замінована. Про це розповів "Боргеза", командир підрозділу "Братство" спецпідрозділу "Тимур" Головного управління розвідки Міноборони України в інтерв'ю Ukrainian Witness.

Як розповів "Тимур", командир спецпідрозділу ГУР МО, всього було кілька вишок, які розділили між підрозділами.

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"Мій підрозділ був на всіх вишках. Зайшли — взяли під контроль, та й усе", — скромно відрапортував командир про виконане завдання.

"Вишки Бойка" — росіяни все замінували

За словами "Боргези", спецпризначенці його підрозділу рухалися на морських гумових човнах і гідроциклах, через що їх було складно помітити.

"Коли я відправляв своїх близьких товаришів, я їх запевняв, що, з мого досвіду, вночі досить безпечно в Чорному морі... Море дуже велике і побачити щось — дуже складно. Знайти і обчислити ціль — майже нереально, тому що не вистачить заряду акумуляторів дронів", — розповів "Боргеза".

Наступного дня на світанку по українських спецпідрозділах почала працювати російська авіація.

"Працювала дуже наполегливо, але невдало", — додав "Боргеза".

Він зазначив, що у зв'язку з масштабністю операції, у морі було багато човнів, а сама сутичка була справжнісіньким морським боєм, під час якого ГУРівці намагалися вразити ворожі літаки з ПЗРК.

"По літаках відкривали вогонь із ПЗРК, брали їх із собою на човни, щоб плисти на допомогу іншим човнам. Один човен був пошкоджений, потрібно було прикривати і якось відвернути увагу авіації й стріляти з моря по літаках. Стріляти по літаках дуже складно, і майже нереально влучити з ПЗРК, але це дуже лякає пілотів і вони тікають. Стріляли по літаках з вишок. Літаки намагалися знищити наші човни, але їм це не вдавалося", — згадує "Боргеза".

Розвідник зазначає, що спочатку планувалося брати вишки штурмом, оскільки там перебували окупаційні війська Росії. Але до моменту прибуття там нікого не було.

"Можливо, ворог отримав інформацію і забрався звідти, можливо, з інших причин, але там бійців не виявилося і тому вдалося зайняти без бою", — пояснив "Боргеза".

Розвідник зазначає, що вишки являють собою величезні споруди, хоч їхні розміри складно оцінити за фото. Наприклад, на "Україні" 400 кают, крім різних конструкцій.

"Там неймовірний лабіринт, і все це перетягнуто мінами на дистанційному управлінні, розтяжками і всякими "сюрпризами". Заміновано було просто все — шафки, двері, мотузка на підлозі, вода, сухпайок. На сьогодні вони повністю не розміновані, тому що мін дуже багато", — додав військовослужбовець.

Висадка на мисі Тарханкут — не без допомоги кримчан

Як розповів "Тимур", операція на мисі Тарханкут була спільною роботою спецпризначенців і небайдужих громадян України, які проживають на території окупованого Кримського півострова.

"Перші хвилини там нічого не відбувалося, але потім, коли хлопці почали просуватися, був контакт із ворогом, який, як він уміє це робити, втік. Хлопці зробили все, що потрібно було не без допомоги наших небайдужих громадян, які там були. Тому це комплексна робота, яка була проведена нашими спецпризначенцями та громадянами, які проживають у Криму", — розповів командир.

Нагадаємо, 8 жовтня командир підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Артан" Віктор Торкотюк розповів, що після звільнення "вишок Бойка" там був встановлений штаб і створена база для підготовки до майбутньої десантної операції в Криму.

Раніше, 16 вересня, стало відомо про те, що Україна повернула контроль над "вишками Бойка" біля узбережжя Криму в Чорному морі, які були захоплені Росією 2015 року.

Нагадаємо також, що "вишки Бойка" росіяни використовували для контролю транспортного маршруту в напрямку Одеси, Миколаєва та Херсона.