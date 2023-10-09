"Стріляли з простої гармати": з'явилися нові деталі звільнення "вишок Бойка"

За словами командира підрозділу ГУР "Артан" Віктора Торкотюка, росіяни не змогли дістати українських бійців, коли помітили їх на платформах. Спроби обстріляти спецпризначенців ГУР з винищувача закінчилися пошкодженням крила.

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Командир підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Артан" Віктор Торкотюк розповів нові деталі операції зі звільнення так званих "вишок Бойка" — двох газовидобувних бурових платформ, розташованих на шельфі Чорного моря між островом Зміїний і західним узбережжям Криму. Це був важливий етап підготовки до планованої висадки на Тарханкуті. Про це Торкотюк розповів в інтерв'ю NV, опублікованому 8 жовтня.

Операція зі звільнення "вишок Бойка" була проведена ГУР відносно швидко. Після цього на платформах було встановлено штаб і створено базу для підготовки до майбутньої десантної операції в Криму.

"Росіяни побачили, що ми там перебуваємо і намагалися атакувати з винищувача. Але стріляли з простої гармати, тому дістати не змогли. Коли наші хлопці вистрілили з ПЗРК і пошкодили літаку крило, той полетів. Росіяни боялися до нас наближатися", — розповів Торкотюк.

Контроль над "вишками Бойка" також зіграв важливу роль в успішній нічній атаці 13 вересня на судноремонтний завод у Севастополі. Унаслідок атаки великий десантний корабель окупантів і їхній підводний човен, озброєний крилатими ракетами, зазнали серйозних пошкоджень.

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Операції ГУР у Криму. Від рейду Буданова до висадки на Тарханкуті

Експерти зазначають, що українські бомбардувальники, які виконали атаку на судноремонтний завод, найімовірніше використовували "вишки Бойка" як точку відправлення для запуску ракет Storm Shadow по російських окупантах.

Також варто згадати, що 23 серпня на західному узбережжі Криму українська ракета "Нептун" знищила російський комплекс ППО С-400 "Тріумф", оцінюваний в 1,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, очільник відомства Кирило Буданов розповів, що бійці ГУР тричі намагалися звільнити тимчасово окуповане місто Енергодар, у якому розташована Запорізька АЕС, але безрезультатно.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що операцій від бійців ГУР на території окупованого Криму буде більше.