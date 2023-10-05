"Росія має боятися": в Офісі президента анонсували нові операції ГУР в Криму (відео)

Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України, натякнув, що операцій на кшталт тих, які поблизу Тарханкута, було кілька десятків або сотень.

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Операцій від бійців Головного управління розвідки Міноборони на території тимчасово окупованого Криму буде більше, щоб Росія боялася навіть згадувати півострів. Про це 24 Каналу заявив Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України.

Він натякнув, що операцій на кшталт тих, які поблизу Тарханкута, було кілька десятків або сотень. Як заявив Подоляк, таких операцій надалі буде більше, оскільки це має створити загальний психологічний тиск.

"Росія має боятися згадувати Крим", – пояснив радник голови Офісу Президента України.

З його слів, РФ має зрозуміти, що на території півострова поступово збільшується кількість критичних інцидентів. Такі операції, на думку радника керівника ОП, виглядають абсолютно ефектно, оскільки Крим – це ключова логістично-транспортна артерія, через яку забезпечується усе окупаційне угруповання.

Михайло Подоляк назвав це не тактичним завданням, а стратегічним. Контроль над цією магістраллю, над всім Кримом, де є склади, бази, аеродроми, полігони, транспортні ланцюжки, Керченський незаконний міст.

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Операції ГУР в Криму

У ГУР МО 5 жовтня зазначили, що розвідники висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Кінбурнській та Тендрівській косах. У відповідних заходах брали участь бійці підрозділу спеціального призначення "Артан". Вони вступили в бій із росіянами, ворог зазнав великих втрат. Росіяни спробували переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.

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"Буде українським або безлюдним": спецпризначенці ГУР висадилися в Криму і вступили в бій зі ЗС РФ (відео)

4 жовтня в Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що група бійців підрозділів "Братство" і "Стугна" успішно десантувалися на кримському узбережжі й вступили в бій з військами РФ. Українські захисники завдали ворогу вогневого ураження.

Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили, що в ніч на 4 жовтня територія РФ зазнала масованої атаки дронів, а поблизу мису Тарханкут на західному узбережжі Криму російські загарбники вступили в бій з українським десантом.