Подобрались с тыла: подразделение пограничников NOY подорвало российскую САУ под Крынками (видео)

Украинские беспилотники достают до военной техники ВС РФ, которую россияне либо прячут в лесу, либо ставят посреди поля, свидетельствуют записи бойцов Сил обороны, сделанные на левобережье Днепра.

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Пограничники подразделения NOY использовали беспилотники, чтобы сбросить взрывчатку на три единицы военной техники ВС РФ, которые вредили украинским позициям под Крынками на Херсонщине. Одной из целей оказалась российская самоходная артиллерийская установка (САУ), которая стояла посреди поля. Видео с удачными отработками бойцы разместили в Telegram-канале Государственной пограничной службы (ГПСУ).

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САУ стояла на открытом пространстве, свидетельствует запись пограничников из группы NOY. Дрон подобрался к ней с тыла, завис и сбросил взрывчатку. Дым от взрыва появился возле дула артиллерийской установки россиян.

Следующие отработки, которые попали на видео — военный грузовик, который стоял между зданиями, и неназванная единица техники ВС РФ (пряталась посреди деревьев).

Где именно под Крынками состоялось поражение техники ВС РФ, в заметке не указано.

Бои под Крынками — детали

Отметим, бойцы Сил обороны продолжают удерживать плацдарм на левобережье Днепра. Один из плацдармов — под Крынками, расположенными в 20 км к юго-западу от Новой Каховки, второй — возле Олешек под опорами Антоновского моста.

Западные СМИ проанализировали бои на левом берегу и отметили, что это "самоубийственная миссия". Командир подразделения аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр" заявил, что не согласен с оценками журналистов. По его мнению, они написали "манипуляционный материал".

Тем временем украинские военные раз за разом публикуют видео с кадрами уничтожением российской техники на левом берегу Днепра. Например, 18 декабря показали попадание по ТОС-1А "Солнцепек", который россияне поставили на расстоянии до 6 км от Крынок. 10 декабря морские пехотинцы ВСУ поделились кадрами стрелковых боев с живой силой противника.

При этом 19 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российское командование видит сложности на левобережном плацдарме, поэтому отправляет туда все больше техники и живой силы.

Напоминаем, эксперт проанализировал, на каком направлении следовало бы сосредоточиться Минобороны Украины: на выпуске снарядов или на беспилотниках. При этом российское командование признало потери военных офицеров в Скадовске: в 65 км от линии фронта туда прилетела ракета ВСУ.