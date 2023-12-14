У Криму прогримів сильний вибух: у небі помічено вертоліт, — соцмережі (відео)

За даними моніторингового пабліка, вибух було чути в районі селища Червоногвардійське, розташованому вздовж магістральної залізниці.

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У четвер, 14 грудня, на території тимчасово окупованого Криму стався вибух. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".

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Повідомляється, що вибух прогримів у районі селища міського типу Красногвардійське. Населений пункт розташований на магістральній залізниці Севастополь — Сімферополь — Мелітополь, яка пов'язує півострів із материком.

"У районі Красногвардійського пролунав сильний вибух. Одразу ж вертоліт пішов на обліт", — ідеться в повідомленні.

Медіа також опублікували відео, на якому можна помітити російський вертоліт.

Окупанти підняли в повітря вертоліт

У Міноборони РФ та окупаційних адміністраціях Криму ніяк не коментують інцидент.

Нагадаємо, 26 липня в Красногвардійському районі Криму було атаковано ремонтний батальйон Міноборони РФ. Шестеро російських окупантів дістали поранення. У РФ припустили, що причиною став приліт британських ракет Storm Shadow.

Раніше, 22 липня внаслідок удару БПЛА по військовому складу на території Криму сталася детонація боєприпасів. У зв'язку з цим місцева "влада" оголосила евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів.