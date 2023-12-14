В Крыму прогремел сильный взрыв: в небе замечен вертолет, – соцсети (видео)

По данным мониторингового паблика, взрыв было слышно в районе поселка Красногвардейское, расположенном вдоль магистральной железной дороги.

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В четверг, 14 декабря, на территории временно оккупированного Крыма произошел взрыв. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

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Сообщается, что взрыв прогремел в районе поселка городского типа Красногвардейское. Населенный пункт расположен на магистральной железной дороге Севастополь — Симферополь — Мелитополь, которая связывает полуостров с материком.

"В районе Красногвардейского раздался сильный взрыв. Сразу же вертолет пошел на облет", — говорится в сообщении.

Медиа также опубликовали видео, на котором можно заметить российский вертолет.

Оккупанты подняли в воздух вертолет

В Минобороны РФ и оккупационных администрациях Крыма никак не комментируют инцидент.

Напомним, 26 июля в Красногвардейском районе Крыма был атакован ремонтный батальон Минобороны РФ. Шесть российских оккупантов получили ранения. В РФ предположили, что причиной стал прилет британских ракет Storm Shadow.

Ранее, 22 июля в результате удара БПЛА по военному складу на территории Крыма произошла детонация боеприпасов. В связи с этим местные "власти" объявили эвакуацию населения в радиусе 5 километров.