Взрывы в Крыму: батальон ВС РФ попал под обстрел, много раненых, — СМИ (карта)

В результате обстрела повреждено здание, а площадь пожара составила 500 квадратных метров. Раненых солдат ВС РФ госпитализировали в Красногвардейскую ЦРБ.

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В оккупированном Крыму в Красногвардейском районе был атакован ремонтный батальон Минобороны РФ. Шесть российских оккупантов получили ранения. Об этом сообщает российское издание "ASTRA".

По сообщению источников издания в медицинских службах, 25 июля утром в Красногвардейскую центральную районную больницу доставили шестерых военнослужащих ВС РФ с ранениями различной степени тяжести. Все они бойцы ремонтного батальона МО РФ, который располагался в Красногвардейском районе.

Ранения российские оккупанты получили в результате попадания в место их расположения неустановленных ракет. Предполагают, что это были британские ракеты Storm Shadow. Повреждено одно из зданий. После попадания вспыхнул пожар, который охватил площадь в 500 квадратных метров.

Напомним, что в оккупированном Крыму 25 июля прогремели взрывы. Несмотря на "успешную" работу российской ПВО, как заявляли пропагандисты, зафиксированы попадания в 2 заброшенные фермы, где размещался склад боеприпасов и личный состав ВС РФ.

Ранее сообщалось, что полуостров подвергся атаке британскими ракетами Storm Shadow . Часть "Штормов", которые летели через Раздольненский район, якобы была сбита российской ПВО.