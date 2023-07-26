Вибухи в Криму: батальйон ЗС РФ потрапив під обстріл, багато поранених, — ЗМІ (карта)

В результаті обстрілу пошкоджено будівлю, а площа пожежі склала 500 квадратних метрів. Поранених солдат ЗС РФ госпіталізували до Красногвардійської ЦРЛ.

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В окупованому Криму у Красногвардійському районі було атаковано ремонтний батальйон Міноборони РФ. Шість російських окупантів отримали поранення. Про це повідомляє російське видання "ASTRA".

За повідомленням джерел видання у медичних службах, 25 липня вранці до Красногвардійської центральної районної лікарні доправили шістьох військовослужбовців ЗС РФ з пораненнями різного ступеню тяжкості. Всі вони бійці ремонтного батальйону МО РФ, який розташовувався у Красногвардійському районі.

Поранення російські окупанти отримали внаслідок влучення до місця їхнього розташування невстановлених ракет. Припускають, що це були британські ракети Storm Shadow. Пошкоджено одну з будівель. Після влучання спалахнула пожежа, яка охопила площу у 500 квадратних метрів.

Нагадаємо, що у окупованому Криму 25 липня пролунали вибухи. Попри "успішну" роботу російської ППО, як заявляли пропагандисти, зафіксовані влучання у 2 покинуті ферми, де розміщувався склад боєприпасів і особовий склад ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що півострів зазнав атаки британськими ракетами Storm Shadow. Частина "Штормів", які летіли через Роздольненський район, нібито була збита російською ППО.