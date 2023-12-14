"Атеш" виявив автопарк ЗС РФ у Криму: яку техніку зберігає ворог (фото, відео)

У Сімферополі партизани виявили велику стоянку з ворожою технікою. Мова йде про броньовані машини "Тигр", крани, КамАЗи-5350, машини зв'язку "ГАЗ-66" та інше.

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Українське підпілля простежило за стоянкою військової техніки Збройних сил Російської Федерації у тимчасово окупованому Сімферополі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наш агент виявив велику стоянку техніки окупантів у Сімферополі", — йдеться у повідомленні.

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Партизани зазначили, що серед техніки ворога є броньовані машини "Тигр", крани, КамАЗи-5350, машини зв'язку "ГАЗ-66", маршрутки та автобуси, які потрібні для переміщення особового складу та багато іншого.

"Досить сміливий вчинок від окупантів, враховуючи, наскільки часто прилітає по їхніх автопарках, але так нам навіть легше", — заявили в підпіллі.

В "Атеш" додали, що продовжують вести активну партизанську та розвідувальну роботу на тимчасово окупованих територій для того, аби якнайшвидше знищити ворога.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що українське підпілля проникнули на територію військової частини Національної гвардії Росії у Москві. Партизани відзняли "кілька цікавих матеріалів", які вже передали Збройним силам України. Крім цього, в "Атеш" зазначили, що ворог намагався вжити хоч якихось захисних заходів, зокрема поставив патрулі по периметру частини.

13 грудня в "Атеш" розповіли про впровадження агентів у процес будівництва військової частини Росгвардії в Євпаторії в Криму. Партизани займаються передачею інформації, створенням труднощів та затримок на будмайданчику.