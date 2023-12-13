"Атеш" розвідав аеродром РФ у Криму: що вдалося виявити (фото, відео)

Отриману розвідінформацію партизани передали українським військовим. Це є одним із ключових елементів боротьби за звільнення Криму від окупантів, розповіли в підпіллі.

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Українське підпілля розвідало аеродром у тимчасово окупованому Джанкойському районі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти провели успішну розвідку аеродрому в Джанкойському районі, під час якої вдалося виявити станції радіолокацій окупантів", — йдеться у повідомленні.

Координати ворожого аеродрому — 45.7096694, 34.4234316.

В "Атеш" зазначили, що отриману інформацію було передано Збройним силам України. Зокрема, координація із Силами оборони є одним із ключових елементів боротьби партизанів за визволення півострова.

Підпілля наголосило, що поділилося лише невеликою частиною кадрів, яких знав агент "Атеш".

Нагадаємо, 12 грудня у партизанському русі "Атеш" повідомили про проникнення на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Агенту вдалося зібрати дані про особовий склад частини, техніку та озброєння. Зокрема, окупанти використовують гелікоптери Мі-9 для евакуації поранених. Також партизани з'ясували, що дисципліну в підрозділи підриває те, що втрати полку у війні командування поповнює ув'язненими військовими.

13 грудня стало відомо, що партизани "Атеш" впровадили своїх агентів у процес будівництва військової частини Росгвардії в тимчасово окупованій Євпаторії. До їхніх завдань входить не лише передача інформації, але й створення труднощів та затримок на будмайданчику. Підпілля "допомагає" окупантам з моменту початку будівництва — квітня 2023 року.