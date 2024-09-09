Із затримкою у два роки: Повітряні сили ЗСУ отримають партію вертольотів Ка-32 (фото)

Однією з причин затримки постачання могла стати зміна уряду Португалії. Проте "після тривалого періоду невизначеності та переговорів" процес передання техніки вже завершився.

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Португалія офіційно передала Україні шість російських вертольотів Ка-32А11BC, через майже два роки після першого оголошення про намір. Ці машини придбані Португалією у 2007 році, проте країна не могла їх обслуговувати через запроваджені санкції проти Росії, що унеможливило їхню експлуатацію. Про це 7 вересня повідомило видання SIC Noticia.

За даними видання, остання вантажівка з вертольотами покинула територію Португалії 6 вересня 2024 року. Оборонне відомство країни підтвердило завершення процесу передання "після тривалого періоду невизначеності й переговорів".

Оглядачі Defense Express пишуть, що серед переданих гелікоптерів одну машину було втрачено внаслідок аварії 2012 року, що передбачає її використання виключно як донора запчастин.

Попри початкові очікування швидкого постачання, процес затягнувся майже на два роки. Але за цей час Португалія продовжувала надавати військову допомогу Україні, наприклад, 60 БТР M113 і три танки Leopard 2A6. Однак доля вертольотів Ка-32 залишалася невизначеною до останнього часу.

Фото: Відкриті джерела

Одним із чинників затримки могла стати зміна уряду Португалії, ініційована достроковими парламентськими виборами, які були призначені на березень 2024 року. Процес формування нового Кабінету міністрів міг додатково відтермінувати рішення щодо передання техніки.

У виданні зазначили, що передані вертольоти перебувають у "поточному стані", без попереднього обслуговування, оскільки Португалія не могла підтримувати їхню експлуатацію через санкції, накладені на Росію. У якому саме стані ці п'ять вертольотів, що залишилися, наразі невідомо.

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Нагадаємо, у лютому 2023 року українські льотчики повідомляли, що Португалія надала 6 гелікоптерів Ка-32А11ВС російського виробництва, жоден з яких був не придатним до польотів. Тому Україні довелося ремонтувати їх самостійно.