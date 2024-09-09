С задержкой в два года: Воздушные силы ВСУ получат партию вертолетов Ка-32 (фото)

Одной из причин задержки поставок могла стать смена правительства Португалии. Тем не менее "после длительного периода неопределенности и переговоров" процесс передачи техники уже завершился.

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Португалия официально передала Украине шесть российских вертолетов Ка-32А11BC, спустя почти два года после первого объявления о намерении. Эти машины были приобретены Португалией в 2007 году, однако страна не могла их обслуживать из-за введенных санкций против России, что сделало невозможным их эксплуатацию. Об этом 7 сентября сообщило издание SIC Noticia.

По данным издания, последний грузовик с вертолетами покинул территорию Португалии 6 сентября 2024 года. Оборонное ведомство страны подтвердило завершение процесса передачи "после длительного периода неопределенности и переговоров".

Обозреватели Defense Express пишут, что среди переданных вертолетов одна машина была потеряна в результате крушения в 2012 году, что предполагает ее использование исключительно в качестве донора запчастей.

Несмотря на первоначальные ожидания быстрой передачи, процесс затянулся почти на два года. Но за это время Португалия продолжала оказывать военную помощь Украине, предоставив, например, 60 БТР M113 и три танка Leopard 2A6. Однако судьба вертолетов Ка-32 оставалась неопределенной до последнего времени.

Фото: Открытые источники

Одним из факторов задержки могла стать смена правительства Португалии, инициированная досрочными парламентскими выборами, которые были назначены на март 2024 года. Процесс формирования нового кабинета министров мог дополнительно отсрочить решение относительно передачи техники.

В издании отметили, что переданные вертолеты находятся в "текущем состоянии", без предварительного обслуживания, поскольку Португалия не могла поддерживать их эксплуатацию из-за санкций, наложенных на Россию. В каком состоянии находятся оставшиеся пять вертолетов, на данный момент неизвестно.

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Напомним, в феврале 2023 украинские летчики сообщали, что Португалия предоставила 6 вертолетов Ка-32А11ВС российского производства, ни один из которых не годен к полетам. Поэтому Украине пришлось ремонтировать их самостоятельно.