Атаковали группами "Шахедов" и ракетами: ВС РФ ударили по Украине, есть попадания (фото)

Средства противовоздушной обороны ВСУ сбили 75% дронов-камикадзе, которые ВС РФ запустили в ночь на 10 сентября. Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что есть несколько попаданий и поврежден объект под Уманью.

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В ночь на 10 сентября ВС РФ атаковали Украину 48 дронами-камикадзе "Шахед" и двумя ракетами — баллистическим "Искандером" и радиолокационной ракетой Х-31П. Средства противовоздушной обороны справились с 36 вражескими беспилотниками. О том, что произошло с не обезвреженными БПЛА, Воздушное командование ВСУ рассказало на странице Facebook.

Воздушное командование доложило, что российские средства поражения стартовали с трех направлений. Дроны летели из-под Курска и Ейска (в Краснодарском крае), баллистическая ракета "Искандер-М" — из оккупированного Крыма, ракета Х-31П — с самолета над Черным морем. По российским средствам поражения работали мобильные огневые группы, подразделения РЭБ, авиация и зенитно-ракетные комплексы. Результаты ночной атаки РФ:

сбили 36 "Шахедов", то есть эффективность ПВО составляет 75%;

упали под воздействием РЭБ — три дрона;

убежали с территории Украины — три дрона (один — в сторону РФ, два — в сторону оккупированной Луганщины).

О сбивании ракет командование не сообщило.

В заметке ПС ВСУ назвали 13 областей, над которыми сбивали дроны ВС РФ:

Винницкая; Киевская; Черниговская; Кировоградская; Николаевская; Одесская; Херсонская; Черкасская; Сумская; Днепропетровская; Харьковская; Запорожская; Полтавская.

Обстрел 10 сентября — отчеты военных администраций

Киевская ОВА подтвердила, что область ночью страдала от атаки "Шахедов" — о количестве не сообщили. Глава ОГА Руслан Кравченко заверил, что все дроны сбили, а обломки подожгли сухие листья и хозяйственную постройку. Пострадавших нет, заявил чиновник.

Обстрел 10 сентября — Киевская ОВА о ночном ударе "Шахедов" Фото: Скриншот

Черкасская ОГА сообщила, что силы ПВО сбили 14 дронов, но есть "несколько попаданий", а также разрушения и возгорания от падения обломков. Глава ОВА Игорь Табурец заявил, что получил повреждения инфраструктурный объект под Уманью и несколько частных предприятий в Черкассах. Получили ранения два человека. Также произошло возгорание сухих листьев и травы: с ним справились пожарные.

"Сложная ночь для нашей Черкасской области. С многочисленными вражескими атаками. Окончательные убытки будут известны позже", — написал чиновник в Telegram.

На обнародованных фото видим выбитые стекла в кафе и повреждения многоэтажного промышленного помещения. Других деталей в ОВА пока не добавили.

Обстрел 10 сентября — повреждена кофейня Фото: Игорь Табурец Обстрел 10 сентября — повреждено промышленное здание Фото: Игорь Табурец

Днепропетровская ОГА. Глава ОВА Сергей Лысак написал в Telegram, что над регионом работали силы ПВО, которые сбили три дрона-камикадзе.

Николаевская ОВА. Глава ОВА Виталий Ким заявил о сбивании четырех "Шахедов". О последствиях падения обломков чиновник не сообщал.

Руководители других девяти областей, которые упоминались в отчете Воздушных сил, не сообщили деталей о сбивании дронов и работе противовоздушной обороны.

Отметим, КМВА и мониторинговые каналы в ночь на 10 сентября рассказали об атаке 10 групп российских беспилотников. БПЛА летели с юга в северо-западном направлении, сворачивали в Винницкую область и через Житомирскую вновь оказывались в Киевской. Столичные власти в 4 часа утра подтвердили, что над городом работали силы ПВО. Также взрывалось возле Белой Церкви и Умани, рассказали местные жители.

Напоминаем, 9 сентября энергетический эксперт Александр Харченко назвал украинские города, в которых зимой может не быть света по 16 часов.