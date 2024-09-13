Запустили майже 30 "шахедів": ЗС РФ атакували чотири області України, деталі (інфографіка)

Під час нічного обстрілу російські військові застосували 26 ударних дронів типу "шахед". Протиповітряній обороні вдалося знищити 24 з них у Миколаївській, Хмельницькій, Одеській та Івано-Франківській областях, розповіли у ПС.

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Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил у Telegram.

"У ніч на 13 вересня 2024 року противник атакував 26-ма ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим)", — йдеться у повідомленні.

Під час протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп і РЕБ Сил оборони було знищено 24 російські ударні дрони в Миколаївській, Одеській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Ситуація в Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі 13 вересня над регіоном було знищено три дрони типу "шахед".

"У ніч на 13 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БПЛА типу Shahed 131/136", — сказав Віталій Кім.

Він розповів, що близько 23:05 12 вересня окупанти атакували місто за допомогою дронів типу "шахед". Уламки знищеного БПЛА впали на територію продовольчого підприємства. В результаті чого виникла пожежа, її оперативно загасили. Кім уточнив, що ніхто з людей не постраждав.

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Одеська область: що відомо про атаку РФ

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі ворог атакував Одесу та район за допомогою ударних дронів, запущених з тимчасово окупованого Криму. Бойова робота сил ППО тривала майже годину.

"Внаслідок падіння уламків в Одесі та районі, за попередньою інформацією, пошкоджено: 4 гаражі, скління у 20-ти приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків", — сказав Олег Кіпер.

За його словами, постраждав 74-річний чоловік, у нього різана рана руки, медики надали йому допомогу на місці.

Робота ППО в Хмельницькій області

Сергій Тюрін, голова Хмельницької ОВА, зауважив, що вночі було знищено два російські дрони типу "шахед" у регіоні. За його словами, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

Що відбувається в Івано-Франківській області

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА, повідомила, що вночі ЗС РФ атакували регіон, працювала протиповітряна оборона.

"Наразі всі відповідні служби ліквідовують наслідки повітряної атаки. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Вкотре закликаю усіх реагувати на сигнали повітряної тривоги, дбати про себе та своїх рідних", — зазначила вона.

Нагадаємо, 13 вересня у ЗМІ розповіли, що окупанти посилили обстріли української енергетики. Ворог почав активно атакувати ТЕС, тоді як раніше під удари потрапляли трансформаторні підстанції.

12 вересня начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що ЗС РФ вдарили по селу Віролюбівка. В результаті чого три людини загинули, ще двоє отримали поранення.