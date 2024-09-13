РФ посилила удари по енергетиці України: як та чому ворог змінив тактику обстрілів

Російські військові атакують обʼєкти, які є критично важливими для України. Ворог має ресурси для реалізації цих завдань та потрібну розвідінформацію, розповів ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

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ЗС РФ посилили обстріли української енергетики. Зокрема, ворог активно атакує ТЕС через затратне та довге відновлення, тоді як у 2022-2023 роках був сконцентрований на ударах по трансформаторних підстанціях. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Окупанти розуміють, що без енергетики процеси всередині країни можуть сповільнитися, йдеться й про ВПК. Також відключення світла впливають на настрої українців, що потенційно може призвести до різних невдоволень.

"Те, що ворог діє раціонально, як на мене, очевидно. Тому що ворог використовує удари по тих об'єктах, які для нас критично важливі. І здійснює він ці атаки без прив'язки до якихось дат. Він має ресурси для реалізації цих завдань, у нього є верифікована розвідувальна інформація про наявність в Україні тих чи інших критичних об'єктів, і саме туди він робитиме удари", — сказав колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

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У ЗМІ зауважили, що активна фаза обстрілів України може тривати до настання холодів, тоді як масштабні удари противник здійснюватиме раз на півтора місяця. Ворог хоче "підтримувати" критичний стан української енергетики й тиснути на моральний стан населення.

Крім цього, частіші обстріли можуть бути повʼязані з бойовими діями на фронті. Військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман розповів, що росіяни не досягли поставленої мети в ході своєї весняно-літньої кампанії. ЗС РФ мають просування на фронті, проте воно не таке, як хотіли в Кремлі.

"Нам через нашу розвідку відомо, що їхнім мінімальним планом було вийти на кордони Донецької, Луганської областей та адміністративні кордони, а максимальним — до лівого берега Дніпра по всій країні", — сказав Гетьман.

Він зауважив, що наступ відбувся, проте не суттєвий, особливо з огляду на великі втрати ЗС РФ. За словами Гетьмана, обстрілами Москва хоче допомогти армії на фронті.

Нагадаємо, 12 вересня ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що у вересні та жовтні українці можуть уникнути блекаутів, якщо не буде нових масштабних обстрілів енергосистеми. Він вважає, що відключення світла можуть розпочатися у грудні.

10 вересня голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що потрібно готуватися до того, що світла взагалі може не бути. За його словами, для шкіл, лікарень та інших соцзакладів недостатньо мати один генератор.