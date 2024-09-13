РФ усилила удары по энергетике Украины: как и почему враг изменил тактику обстрелов

Российские военные атакуют объекты, которые являются критически важными для Украины. Враг имеет ресурсы для реализации этих задач и нужную развединформацию, рассказал экс-глава Генштаба Владислав Селезнев.

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ВС РФ усилили обстрелы украинской энергетики. В частности, враг активно атакует ТЭС из-за затратного и долгого восстановления, тогда как в 2022-2023 годах был сконцентрирован на ударах по трансформаторным подстанциям. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Оккупанты понимают, что без энергетики процессы внутри страны могут замедлиться, речь идет и о ВПК. Также отключения света влияют на настроения украинцев, что потенциально может привести к различным недовольствам.

"То, что враг действует рационально, как по мне, очевидно. Потому что враг использует удары по тем объектам, которые для нас критически важны. И осуществляет он эти атаки без привязки к каким-то датам. Он имеет ресурсы для реализации этих задач, у него есть верифицированная разведывательная информация о наличии в Украине тех или иных критических объектов, и именно туда он будет делать удары", — сказал бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

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В СМИ отметили, что активная фаза обстрелов Украины может продолжаться до наступления холодов, тогда как масштабные удары противник будет осуществлять раз в полтора месяца. Враг хочет "поддерживать" критическое состояние украинской энергетики и давить на моральное состояние населения.

Кроме этого, более частые обстрелы могут быть связаны с боевыми действиями на фронте. Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что россияне не достигли поставленной цели в ходе своей весенне-летней кампании. ВС РФ имеют продвижение на фронте, однако оно не такое, как хотели в Кремле.

"Нам через нашу разведку известно, что их минимальным планом было выйти на границы Донецкой, Луганской областей и административные границы, а максимальным — до левого берега Днепра по всей стране", — сказал Гетьман.

Он отметил, что наступление состоялось, однако не существенное, особенно учитывая большие потери ВС РФ. По словам Гетьмана, обстрелами Москва хочет помочь армии на фронте.

Напомним, 12 сентября экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в сентябре и октябре украинцы могут избежать блэкаутов, если не будет новых масштабных обстрелов энергосистемы. Он считает, что отключения света могут начаться в декабре.

10 сентября председатель Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, что нужно готовиться к тому, что света вообще может не быть. По его словам, для школ, больниц и других соцучреждений недостаточно иметь один генератор.