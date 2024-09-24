"Військовий кешбек": чи справді Україна розгортає "Шахеди" назад на РФ

За словами військових, у ЗСУ вже є можливість створити зону, де влучання російського "Шахеда" буде в принципі неможливим.

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Останнім часом почали з'являтися повідомлення про те, що російські ударні безпілотники "Шахед" під час атаки на Україну розвернулися і полетіли назад. Про те, яке технологічне рішення може стояти за цими інцидентами, йдеться в матеріалі порталу dev.ua.

Що відомо про "повернення" російських БпЛА

Повідомлення Повітряних сил Збройних сил України про розворот ворожих дронів активно почали з'являтися наприкінці серпня. У виданні наводять хронологію таких публікацій:

31 серпня ПС ЗСУ заявили, що 2 дрони полетіли назад до РФ, а ще один — до Білорусі;

5 вересня повідомлялося, що 2 БпЛА повернулися в Росію, один — у Білорусь, а ще 15 були локаційно втрачені на території України;

7 вересня в командуванні відзвітували про вихід 5 дронів із підконтрольного Україні повітряного простору в бік РФ, Білорусі та окупованої Луганської області;

10 вересня повідомлялося про вихід 3 БпЛА з підконтрольного Україні повітряного простору в бік РФ, 2 — у напрямку Луганської області, 3 — локаційно втрачено;

14 вересня ПС ЗСУ повідомили, що 2 дрони локаційно втрачено на території України, ще 2 — повернулися до РФ;

17 вересня командування повідомило, що 12 російських БпЛА локаційно втрачено і ще 2 безпілотники повернулися до РФ;

18 вересня з'явилася інформація про один БпЛА, що полетів до РФ і 5 локаційно втрачених;

23 вересня повідомлялося, що один БпЛА і дві керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ.

З цих повідомлень автори матеріалу зробили висновок, що до протидії "Шахедам" залучено не лише сили ППО та мобільні групи, а й засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ). Відсоток локаційно втрачених і "повернутих" БпЛА наразі невеликий відносно загальної кількості запущених апаратів, але свідчить про прогрес українських засобів захисту від дронів.

"Головне, що деякі наші РЕБ-системи за відносно короткий час настільки спрогресували, що ми можемо здійснювати "військовий кешбек" росіянам", — зазначили експерти порталу.

Хто пригнічує "Шахеди"

У матеріалі також згадується репортаж "Армія TV" про роботу українського підрозділу радіоелектронної боротьби "Нічна Варта", який приземляє "Шахеди". За словами командира підрозділу, у ЗСУ вже є можливість створити зону, де влучання "Шахеда" буде "неможливим у принципі". Він наголосив, що "Нічна Варта" залучає до своїх лав унікальних фахівців, зокрема тих, що мають вузькі математичні знання.

"Нічна Варта" пригнічує "Шахеди"

У сюжеті йдеться, що основне завдання підрозділу — прикриття об'єктів критичної інфраструктури, військових підрозділів, складів і прикриття підрозділів на передовій. Після того як військові виявляють приземлений "Шахед", до нього виїжджають сапери, які розміновують дрон-камікадзе.

"Бойову частину ми знімаємо і передаємо нашим військовим, які відправляють її назад. Кешбек є після повернення", — зазначив військовослужбовець із позивним "Челентано".

Які системи РЕБ можуть використовувати ЗСУ

Автори матеріалу згадали про статтю ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від листопада 2023 року, в якій ішлося про те, що для протистояння ударам російських ракет і БпЛА Україна розгортає загальнонаціональну систему радіоелектронної боротьби "Покрова", а також системи ситуативної поінформованості "Графіт" і "Кварц".

Як зазначають у виданні, "Покрова" може здійснювати "спуфінг" (підміняти супутникове радіонавігаційне поле), пригнічувати супутникову радіонавігацію по всій лінії бойового зіткнення і на більшій частині території України. Система "Графіт" призначена для автоматизованого передавання та відображення інформації про проліт малорозмірних БпЛА, а "Кварц" — для збирання, оброблення, відображення даних і управління засобами РЕБ.

Автори публікації зазначають, що через "Покрову" дрони із супутниковою навігацією можуть або не працювати, або показувати некоректні дані. Так, у разі "спуфінгу" реальна позиція "Шахеда" може відрізнятися від одержуваних ним координат.

Крім того, на початку 2024 року начальник Управління радіоелектронної боротьби Головного управління радіоелектронної та кіберборьби Генштабу ЗСУ Андрій Стариков згадав про те, що "Покрова" може впливати на наведення крилатих ракет і частково — на "Шахеди". Офіцер також зазначив, що система вже працює в Україні.

Що кажуть експерти

Заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський у коментарі виданню сказав, що у згаданих випадках відбувається робота українських фахівців із засобів РЕБ. Йдеться про "спуфінг" або придушення каналів навігації.

"Відповідно, відбувається втрата позиції. Ворожий дрон "думає", що він перебуває в іншому місці", — зазначив експерт.

Військовий експерт і Project manager у Razom Heroes Владислав Журавель підтвердив, що в боротьбі може використовуватися "спуфінг", однак на окремих ділянках території України. Експерт також наголосив, що "Шахеди" здатні орієнтуватися одразу на кілька різних супутникових систем і під час роботи РЕБ летіти за алгоритмом, поки не вийдуть із зони дії РЕБ. На його думку, прикрити такими засобами РЕБ усю територію України складно.

"Це схоже на фантастику, де в нас ідеальне покриття території засобами РЕБ та ідеальна синхронність. Такого в армії не зустрічав жодного разу за два роки служби", — заявив Владислав Журавель.

Своєю чергою нардеп і член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зазначив, що "спуфінг" може охопити приблизно 70–200 км, відхиливши ворожий дрон або ракету від мети ураження. Водночас спрогнозувати, куди саме полетить БпЛА, неможливо.

"Тому говорити, що ми повертаємо Росії БпЛА, не зовсім коректно, це більше узагальнення. Адже вони можуть полетіти буквально за будь-якою траєкторією. Власне, через "спуфінг" і відбуваються "зальоти" російських дронів на територію РБ, на наші тимчасово окуповані території або навіть у бік інших європейських країн. Але коли перед нами стоїть питання життя або смерті, у нас немає іншого вибору", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко констатував рекордне використання "Шахедів" у першій половині вересня. Водночас відсоток їхнього ураження в української ППО також досяг рекордних величин.

За словами військового експерта Джека Вотлінга, Росія також оснащує свої БпЛА SIM-картами українських операторів для додаткової навігації.