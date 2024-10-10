Атака "шахедів" на Кривий Ріг: дрон влучив у п'ятиповерхівку (фото)

Російські БПЛА поцілили по трьох локаціях міста. З пошкодженої частини будинку врятовано шестеро людей.

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У четвер вранці, 10 жовтня, російська армія атакувала Кривий Ріг ударними БПЛА. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пізніше він додав, що у криворізькій п'ятиповерхівці понівечений дах. В одному з під'їздів будинку зруйнована сходова клітина.

З пошкодженої частини дому врятували шестеро людей.

Також у місті перебита газова труба, повідомив Сергій Лисак, додавши, що виникла пожежа.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що наразі рятувальники проводять поквартирний обхід, й на даний час втрат серед цивільного населення немає.

Загалом внаслідок атаки вибиті вікна, як мінімум, у 10 багатоквартирних будинках.

Голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко поінформував, що внаслідок влучання у Кривому Розі постраждала 82-річна жінка. Вона вже знаходиться у лікарні у задовільному у стані.

Нагадаємо, вранці 27 вересня ЗС РФ завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Удар прийшовся по будівлі в центральній частині міста. Росіяни атакували будівлю Криворізького районного управління поліції. Окрім адмінбудівлі, було понівечено 23 приватні будинки, 3 дев’ятиповерхівки і навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто.