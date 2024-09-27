ЗС РФ балістикою атакували Кривий Ріг: під завалами можуть бути люди (фото)

Кореспондентка Фокусу зазначає, що потужний вибух пролунав за кілька секунд після того, як моніторингові канали та командування ПС ЗСУ попередило про пуск ракети у напрямку міста. За даними ОВА, російські війська поцілили в адміністративну будівлю.

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Вранці 27 вересня ЗС РФ завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Удар прийшовся по адмінбудівлі в центральній частині міста. Ракетний удар підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракетна атака на Кривий Ріг. Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", — проінформував він.

Голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко також повідомив, що сталося влучання в одну з адміністративних будівель. Подробиці обіцяли оприлюднити згодом.

Повітряні сили о 09:15 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали о 09:15 повідомили, що на Кривий Ріг прямує балістична ракета і закликали всіх пройти в укриття. Вибух пролунав буквально за 10-20 секунд.

Голова ради оборони міста Олександр Вілкул закликав містян не викладати фото до оприлюднення офіційної інформації.

Місцеві жителі повідомили, що після удару на місці прильоту з'явився дим і туди вирушили кілька карет швидкої допомоги.

Перші фото з місця прильоту

Місцеві ЗМІ натякнули, що "новини невтішні".

Нагадаємо, що над ранок 26 вересня ЗС РФ завдали атаки "Шахедами" по місту Ізмаїл на Одещині. Є жертви та руйнування.