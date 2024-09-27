ВС РФ баллистикой атаковали Кривой Рог: под завалами могут быть люди (фото)

Корреспондент Фокуса отмечает, что мощный взрыв прогремел через несколько секунд после того, как мониторинговые каналы и командование ВС ВСУ предупредило о пуске ракеты в направлении города. По данным ОВА, российские войска попали в административное здание.

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Утром 27 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Удар пришелся по админзданию в центральной части города. Ракетный удар подтвердил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Ракетная атака на Кривой Рог. Враг попал по админзданию. Вероятно, под завалами могут быть люди", — проинформировал он.

Председатель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко также сообщил, что произошло попадание в одно из административных зданий. Подробности обещали обнародовать позже.

Воздушные силы в 09:15 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы в 09:15 сообщили, что на Кривой Рог направляется баллистическая ракета и призвали всех пройти в укрытие. Взрыв прогремел буквально через 10-20 секунд.

Председатель совета обороны города Александр Вилкул призвал горожан не выкладывать фото до обнародования официальной информации.

Местные жители сообщили, что после удара на месте прилета появился дым и туда отправились несколько карет скорой помощи.

Первые фото с места прилета

Местные СМИ намекнули, что "новости неутешительные".

Напомним, что под утро 26 сентября ВС РФ нанесли атаки "Шахедами" по городу Измаил в Одесской области. Есть жертвы и разрушения.