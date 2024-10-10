Атака "шахедов" на Кривой Рог: дрон попал в пятиэтажку (фото)

Российские БПЛА попали по трем локациям города. Из поврежденной части дома спасены шесть человек.

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В четверг утром, 10 октября, российская армия атаковала Кривой Рог ударными БПЛА. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Позже он добавил, что в криворожской пятиэтажке изуродована крыша. В одном из подъездов дома разрушена лестничная клетка.

Из поврежденной части дома спасли шесть человек.

Также в городе перебита газовая труба, сообщил Сергей Лысак, добавив, что возник пожар.

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что сейчас спасатели проводят поквартирный обход, и в настоящее время потерь среди гражданского населения нет.

В целом в результате атаки выбиты окна, как минимум, в 10 многоквартирных домах.

Председатель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в результате попадания в Кривом Роге пострадала 82-летняя женщина. Она уже находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Напомним, утром 27 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Удар пришелся по зданию в центральной части города. Россияне атаковали здание Криворожского районного управления полиции. Кроме админздания, были повреждены 23 частных дома, 3 девятиэтажки и учебное заведение. Повреждены более восьми десятков авто.