Обстрел Кривого Рога: ВС РФ ракетой попали в здание управления полиции, детали

ВС РФ нанесли ракетный удар по городу в 09:15. В результате попадания разрушениям подверглось административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом. Под завалами, вероятно, находятся люди.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар баллистической ракетой по Кривому Рогу. Они атаковали здание Криворожского районного управления полиции. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

"Около 09:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди. В результате попадания разрушениям подверглось административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом", — говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что сейчас на месте попадания работают правоохранители и спасатели. Правоохранители документируют и собирают доказательства очередного военного преступления России.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 10:20 пострадали 3 человека. Под завалами ищут еще пострадавших.

Напомним, что в Днепропетровской ОГА сообщили, что ВС РФ баллистикой атаковали административное здание в Кривом Роге, а под завалами могут находиться люди.