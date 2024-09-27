Обстріл Кривого Рогу: ЗС РФ ракетою влучили в будівлю управління поліції, деталі

ЗС РФ завдали ракетного удару по місту о 09:15. Внаслідок влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч. Під завалами, ймовірно, перебувають люди.

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Російські окупанти завдали ракетного удару балістичною ракетою по Кривому Рогу. Вони атакували будівлю Криворізького районного управління поліції. Про це повідомили у Нацполіції України.

"Близько 09:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди. У результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч", — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції зазначили, що зараз на місці влучання працюють правоохроронці та рятувальники. Правоохоронці документують і збирають докази чергового воєнного злочину Росії.

В ДСНС повідомили, що станом на 10:20 постраждали 3 особи. Під завалами шукають ще людей.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській ОВА повідомили, що ЗС РФ балістикою атакували адміністративну будівлю в Кривому Розі, а під завалами можуть перебувати люди.