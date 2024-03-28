ЗС РФ ударили балістикою по Миколаєву: у місті збільшилася кількість постраждалих, деталі

Росіяни могли застосувати ракету "Іскандер-М" під час удару по місту. Після атаки виникло загоряння на території обʼєкта промислової інфраструктури, розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Збройні сили Російської Федерації атакували Миколаїв за допомогою балістики 27 березня, в результаті обстрілу збільшилася кількість постраждалих. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram.

"Удень, 27 березня, близько 14:30 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику", — сказав Віталій Кім.

За його словами, окупанти, ймовірно, запустили ракету "Іскандер-М". Після удару відбулося займання на території обʼєкта промислової інфраструктури, проте рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Кім зауважив, що внаслідок атаки поранення зазнали 12 людей, чотирьом з них медична допомога була надана амбулаторно. Крім цього, незначних пошкоджень отримало шість багатоквартирних будинків.

ЗС РФ атакували Миколаїв: що відомо

Вдень 27 березня ЗС РФ запустили балістичні ракети по Миколаєву, в місті пролунали вибухи. Відразу після атаки голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про шістьох поранених, одна людина перебувала у важкому стані.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 березня російські військові атакували мирні міста України з допомогою різних типів ракет та безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Українська протиповітряна оборона працювала в Одеській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

27 березня військовий експерт Defence Express Іван Киричевський заявив, що під час атаки на Київ 25 березня окупанти застосували нові ракети типу "Циркон". За його словами, ще у 2022 році противник хотів адаптувати це озброєння для запуску з берегових пускових установок "Бастіон".