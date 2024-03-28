ВС РФ ударили баллистикой по Николаеву: в городе увеличилось количество пострадавших, детали

Россияне могли применить ракету "Искандер-М" во время удара по городу. После атаки возникло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры, рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Николаев с помощью баллистики 27 марта, в результате обстрелов увеличилось количество пострадавших. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram.

"Днем, 27 марта, около 14:30 город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику", — сказал Виталий Ким.

По его словам, оккупанты, вероятно, запустили ракету "Искандер-М". После удара произошло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Ким отметил, что в результате атаки ранения получили 12 человек, четырем из них медицинская помощь была оказана амбулаторно. Кроме этого, незначительные повреждения получили шесть многоквартирных домов.

ВС РФ атаковали Николаев: что известно

Днем 27 марта ВС РФ запустили баллистические ракеты по Николаеву, в городе прогремели взрывы. Сразу после атаки глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил о шести раненых, один человек находился в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта российские военные атаковали мирные города Украины с помощью различных типов ракет и беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Украинская противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

27 марта военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что во время атаки на Киев 25 марта оккупанты применили новые ракеты типа "Циркон". По его словам, еще в 2022 году противник хотел адаптировать это вооружение для запуска с береговых пусковых установок "Бастион".