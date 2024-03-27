Россияне атаковали Николаев баллистической ракетой: в городе мощные взрывы, есть раненые

Воздушные силы предупреждали о вероятности применения врагом баллистического вооружения с восточного направления. В мэрии и ОВА подтвердили прилет.

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Российская оккупационная армия днем 27 марта атаковала Николаев баллистическими ракетами. Об этом в своем Telegram сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Во время воздушной тревоги прозвучал ряд мощных взрывов. При этом за несколько минут до удара в Воздушных силах предупредили о существовании ракетной опасности.

Отдельно жителям региона об опасности сообщили также местные паблики. Сигнал воздушной тревоги в областном центре прозвучал в 14:28, а еще через две минуты стало известно о взрывах. По состоянию на сейчас власти Николаева официально подтвердили факт прилета в городе.

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"Николаевцы, предварительно баллистическая атака. Выясняем последствия. Вся информация будет предоставлена! Реагируем на тревогу!", — подчеркнул мэр города.

Кроме того, в 14:13 мониторинговые паблики писали, что захватчики выпустили по городу еще одну ракету.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что из-за ракетного удара по Николаеву шесть человек получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что утром 27 марта заместитель руководителя Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко предупредил о вероятности новых российских ракетных ударов. При этом его заявление было обнародовано на фоне распространенных сообщений о новой тактике российской армии, которая заключается в точечных ударах баллистикой из Крыма.

Напомним, что оккупанты 17 марта также нанесли удар по Николаеву, применив две ракеты типа "Искандер-М". Их запуск состоялся из Евпатории, что во временно оккупированном Крыму. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что коварная атака россиян была осуществлена в Прощеное воскресенье.

Еще один ракетный удар баллистикой по Николаеву состоялся 21 марта. На следующий день стало известно, что жертвой атаки стала Светлана Малькова, мама украинской спортсменки Елены Сиванич. На время трагедии девушка находилась в Германии на отборе на Олимпийские игры.