Обстрел Николаева: российская ракета убила мать украинской спортсменки (фото)

В момент трагедии Елена Сиванич находилась в немецком Котбусе в составе сборной Украины по прыжкам на батуте.

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В результате ракетного обстрела России по Николаеву жертвой атаки стала Елена Сиванич, мама украинской спортсменки Светланы Мальковой. Сейчас последняя находится в Германии, где проходит отбор на Олимпиаду — 2024. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства молодежи и спорта.

Известно, что областной центр попал под удар еще накануне, 21 марта. Одна из вражеских целей ударила по промышленному предприятию, в результате чего один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

В результате обстрела погибла мать спортсменки Елены Сиванич

От атаки захватчиков погибла 55-летняя Елена Сиванич. Она была матерью украинской спортсменки Светланы Мальковой. Женщина погибла тогда, когда ее дочь находилась в немецком Котбусе в составе украинской сборной по прыжкам на батуте.

Там сегодня, 22 марта, начинается Кубок мира, это соревнование является лицензионным для участия на Олимпийских играх-2024. Информацию о смерти мамы обнародовала сестра Светланы Елена в соцсетях.

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Известно, что впервые с прыжками на батуте Малькова познакомилась именно в спорткомплексе этого предприятия в Николаеве. Также там проходили ее первые тренировки на пути к большому спорту.

Таким образом, пока в Международном олимпийском комитете размышляют над возможностью допуска россиян на соревнования, войска РФ продолжают вредить Украине и отечественному спорту. К тому же, у Светланы есть звание Чемпионки Всемирных игр-2017, серебряного призера Европейских игр-2019, и бронзового призера чемпионата Европы-2018 в синхронных прыжках на батуте.

Напомним, шо 18 марта президент РФ Владимир Путин прокомментировал инициативу лидера Франции Эммануэля Макрона о "режиме тишины" на время Олимпиады в Париже.

Также 17 марта в МОК сообщили, сколько российских спортсменов будут участвовать в летних Олимпийских играх. При этом они будут выступать в нейтральном статусе.