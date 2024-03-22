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Обстріл Миколаєва: російська ракета вбила матір української спортсменки (фото)

Олена Сиванич, ракети, ракетний удар, Миколаїв, Олімпійські ігри
Фото: Суспільне | Спортсменка Олена Сиванич втратила матір після обстрілу Миколаєва

У момент трагедії Олена Сиванич перебувала у німецькому Котбусі в складі збірної України зі стрибків на батуті.

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Внаслідок ракетного обстрілу Росії по Миколаєву жертвою атаки стала Олена Сиванич, мама української спортсменки Світлани Малькової. Зараз остання перебуває у Німеччині, де проходить відбір на Олімпіаду – 2024. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства молоді та спорту.

Відомо, що обласний центр потрапив під удар ще напередодні, 21 березня. Одна з ворожих цілей вдарила по промисловому підприємству, внаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Внаслідок обстрілу загинула мати спортсмени Олени Сиванич Fullscreen
Внаслідок обстрілу загинула мати спортсмени Олени Сиванич

Від атаки загарбників загинула 55-річна Олена Сиванич. Вона була матір'ю української спортсменки Світлани Малькової. Жінка загинула тоді, коли її донька перебувала у німецькому Котбусі в складі української збірної зі стрибків на батуті.

Там сьогодні, 22 березня, розпочинається Кубок світу, це змагання є ліцензійним для участі на Олімпійських іграх-2024. Інформацію про смерть мами оприлюднила сестра Світлани Олена в соцмережах.

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Відомо, що вперше зі стрибками на батуті Малькова познайомилася саме у спорткомплексі цього підприємства у Миколаєві. Також там відбувалися її перші тренування на шляху до великого спорту.

Таким чином, поки у Міжнародному олімпійському комітеті розмірковують над можливістю допуску росіян на змагання, війська РФ продовжують шкодити Україні та вітчизняному спорту. До того ж, у Світлани є звання Чемпіонки Всесвітніх ігор-2017, срібного призера Європейських ігор-2019, та бронзового призера чемпіонату Європи-2018 у синхронних стрибках на батуті.

Нагадаємо, шо 18 березня президент РФ Володимир Путін прокоментував ініціативу лідера Франції Еммануеля Макрона про "режим тиші" на час Олімпіади у Парижі.

Також 17 березня у МОК повідомили, скільки російських спортсменів будуть брати участь у літній Олімпійських іграх. При цьому вони будуть виступати у нейтральному статусі.