Обстріл Миколаєва: російська ракета вбила матір української спортсменки (фото)

У момент трагедії Олена Сиванич перебувала у німецькому Котбусі в складі збірної України зі стрибків на батуті.

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Внаслідок ракетного обстрілу Росії по Миколаєву жертвою атаки стала Олена Сиванич, мама української спортсменки Світлани Малькової. Зараз остання перебуває у Німеччині, де проходить відбір на Олімпіаду – 2024. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства молоді та спорту.

Відомо, що обласний центр потрапив під удар ще напередодні, 21 березня. Одна з ворожих цілей вдарила по промисловому підприємству, внаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Внаслідок обстрілу загинула мати спортсмени Олени Сиванич

Від атаки загарбників загинула 55-річна Олена Сиванич. Вона була матір'ю української спортсменки Світлани Малькової. Жінка загинула тоді, коли її донька перебувала у німецькому Котбусі в складі української збірної зі стрибків на батуті.

Там сьогодні, 22 березня, розпочинається Кубок світу, це змагання є ліцензійним для участі на Олімпійських іграх-2024. Інформацію про смерть мами оприлюднила сестра Світлани Олена в соцмережах.

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Відомо, що вперше зі стрибками на батуті Малькова познайомилася саме у спорткомплексі цього підприємства у Миколаєві. Також там відбувалися її перші тренування на шляху до великого спорту.

Таким чином, поки у Міжнародному олімпійському комітеті розмірковують над можливістю допуску росіян на змагання, війська РФ продовжують шкодити Україні та вітчизняному спорту. До того ж, у Світлани є звання Чемпіонки Всесвітніх ігор-2017, срібного призера Європейських ігор-2019, та бронзового призера чемпіонату Європи-2018 у синхронних стрибках на батуті.

Нагадаємо, шо 18 березня президент РФ Володимир Путін прокоментував ініціативу лідера Франції Еммануеля Макрона про "режим тиші" на час Олімпіади у Парижі.

Також 17 березня у МОК повідомили, скільки російських спортсменів будуть брати участь у літній Олімпійських іграх. При цьому вони будуть виступати у нейтральному статусі.