Росіяни атакували Миколаїв балістичною ракетою: у місті потужні вибухи, є поранені

Повітряні сили попереджали про вірогідність застосування ворогом балістичного озброєння зі східного напрямку. У мерії та ОВА підтвердили приліт.

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Російська окупаційна армія вдень 27 березня атакувала Миколаїв балістичними ракетами. Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Під час повітряної тривоги пролунала низка потужних вибухів. Водночас за декілька хвилин до удару у Повітряних силах попередили про існування ракетної небезпеки.

Окремо мешканців регіону про небезпеку повідомили також місцеві пабліки. Сигнал повітряної тривоги в обласному центрі пролунав о 14:28, а ще за дві хвилини стало відомо про вибухи. Станом на зараз влада Миколаєва офіційно підтвердила факт прильоту у місті.

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"Миколаївці, попередньо балістична атака. З’ясовуємо наслідки. Всю інформацію буде надано! Реагуємо на тривогу!", — наголосив мер міста.

Крім того, о 14:13 моніторингові пабліки писали, що загарбники випустили по місту ще одну ракету.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що через ракетний удар по Миколаєву шестеро осіб отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані.

Зазначимо, що вранці 27 березня заступник керівника Міністерства зі стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко попередив про вірогідність нових російських ракетних ударів. Водночас його заява була оприлюднена на тлі розповсюджених повідомлень щодо нової тактики російської армії, яка полягає у точкових ударах балістикою з Криму.

Нагадаємо, що окупанти 17 березня також завдали удару по Миколаєву, застосувавши дві ракети типу "Іскандер-М". Їх запуск відбувся із Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що підступна атака росіян була здійснена у Прощену неділю.

Ще один ракетний удар балістикою по Миколаєву відбувся 21 березня. Наступного дня стало відомо, що жертвою атаки стала Світлана Малькова, мама української спортсменки Олени Сиванич. На час трагедії дівчина перебувала у Німеччині на відборі на Олімпійські ігри.