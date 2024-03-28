ЗС РФ атакували низку областей України ракетами та Shahed: є руйнування і постраждалі (фото)

Росіяни запустили три крилаті ракети Х-22, протирадіолокаційну Х-31П, зенітну керовану С-300 та 28 ударних дронів типу Shahed-136/131. Українська протиповітряна оборона знищила 26 БПЛА, розповів командувач ПС Микола Олещук.

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Вночі 28 березня Збройні сили Російської Федерації атакували низку областей України за допомогою крилатих ракет Х-22, протирадіолокаційної ракети Х-31П, зенітної керованої ракети С-300 та 28 безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram.

Він зауважив, що три ракети Х-22 та Х-31П ворог запустив з акваторії Чорного моря, тоді як С-300 на Донеччині, а район пусків БПЛА — Курська область та мис Чауда в Криму.

"Знищено 26 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей", — сказав Микола Олещук.

Він зазначив, що до відбиття повітряних ударів були залучені зенітні ракетні підрозділи ПС, мобільні вогневі групи й засоби радіоелектронної боротьби ЗСУ.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері та вночі окупанти тероризували Нікопольщину. Зокрема, ворог чотири рази обстріляв з важкої артилерії та поцілив дроном-камікадзе.

"Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь", — сказав Сергій Лисак.

За його словами, осколкові поранення отримали 65-річний чоловік і 53-річна жінка, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також було пошкоджено готель, чотири приватні будинки, зруйновано господарську споруду, ще дві — понівечено. Крім цього, через атаку був побитий автомобіль, зачепило лінію електропередач.

Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що ніч була тривожною, проте в Кривому Розі влучань не було. Проте в результаті атаки в Нікопольському районі було пошкоджено готель, чотири будинки, дві господарські споруди, ЛЕП і одну господарську споруду зруйновано.

Вибухи в Запорізькій області

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти атакували дронами приватні будинки в Запоріжжі, в результаті чого є постраждалі.

"2 жінки поранено через нічну атаку "шахедів" по Запоріжжю", — сказав Іван Федоров.

Він зазначив, що уламки ударного дрона спричинили займання житлових будинків у приватному секторі, проте рятувальники оперативно загасили полумʼя.

Фото: Іван Федоров Фото: Іван Федоров Фото: Іван Федоров Фото: Іван Федоров Фото: Іван Федоров Фото: Іван Федоров Фото: Іван Федоров

Вибухи в Одеській області

За словами речниці Сил оборони півня Наталії Гуменюк, ворог цілився по обʼєкту енергосистеми, проте українська протиповітряна оборона збила обидва дрони, які заходили з моря. За її словами, атаки БПЛА тривала майже чотири години.

На момент виходу публікації в Одеській ОВА не розповіли деталі нічної атаки.

Вибухи в Харківській області

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі в місті пролунали вибухи.

"Під ударом опинився Київський район міста. Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки", — сказав він.

Терехов наголосив, що жертв та постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Нагадаємо, 27 березня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про те, що росіяни атакували місто балістичними ракетами. В результаті чого є постраждалі громадяни.

28 березня стало відомо, що через атаку ЗС РФ по селищу Борова Харківської області 27 березня загинув 12-річний хлопчик. Крім цього, в населеному пункті зафіксовані пошкодження та руйнування.