Труднее перехватить: Россия защитила ракеты "Искандер" от РЭБ новой системой (фото)

Ранее россияне оснащали средствами "Комета" ударные дроны и комплекты управляемых бомб, а теперь они защищают еще и баллистические ракеты.

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Россияне установили на ракеты комплекса "Искандер" спутниковую навигационную систему "Комета-P8", которая защищена от средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает украинский военный и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в своем Telegram-канале.

Эксперт продемонстрировал фото модуля связи, вероятно, из найденной ракеты "Искандер". В сообщении он отметил, что это реакция россиян на развитие украинских систем РЭБ.

Табличка на ящике навигационной системы "Комета-P8" Фото: Telegram

Ящик навигационной системы "Комета-P8" Фото: Telegram

"Знакомьтесь, новая защищенная система спутниковой навигации "Искандера", "Комета-P8". Противник видит, что мы эффективно применяем РЭБ и вводит контрмеры", — говорит Сергей Бескрестнов.

Открытый ящик навигационной системы "Комета-P8" Фото: Telegram

Ранее сообщалось, что в остатках найденной ракеты "Искандер" обнаружено устройство для защиты от помех, которое по своему строению напоминает цифровые модули "Комета". Инженеры усилили ракеты 9М723 малогабаритными адаптивными антенными решетками (МААР) серии "Комета" для защиты от средств радиоэлектронной борьбы. Российские оружейники вместо контейнера с ложными целями в хвостовой части ракеты установили дополнительные модули спутниковой навигационной системы, которые напоминают цифровые модули "Комета".

Также россияне начали устанавливать новый тип антенны "Комета" на унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК), которые делают бомбы управляемыми. Впервые в обломках УМПК была найдена новая восьмилучевая антенная система. Подобная антенна обеспечивает высокоэффективное подавление РЭБ и может одновременно нейтрализовать семь источников помех. Так Россия ответила на усиление украинской РЭБ.

Сообщается, что сегодня россияне применили, вероятно, ракету "Искандер-М" для удара по Николаеву. После атаки возникло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что в результате атаки ранения получили 12 человек, четырем из них медицинская помощь была оказана амбулаторно. Кроме этого, незначительные повреждения получили шесть многоквартирных домов.