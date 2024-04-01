"Циркони", "Кинджали" і не лише: названа зброя, якою РФ атакувала Київ в перші місяці 2024 року

У КМВА стверджують, що для атаки по столиці України російські окупанти застосували понад 180 засобів ураження.

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Впродовж перших трьох місяців поточного року Росія атакувала Київ більш як 180 засобами ураження. Зокрема мова йде про 113 ракети Х–101, 5 одиниць 3М22 "Циркон" та 11 "Кинджалів". Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Серед іншого начальник КМВА Сергій Попко закликав мешканців та гостей столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Водночас повідомленні висловлюється переконання, що перемога неодмінно буде саме за Україною, адже мужність та стійкість є основою сили нашого народу. Також Попко зазначив що ворог систематично завдає ударів по Україні, застосовуючи різноманітні типи ракет. Попри це, переконаний начальник КМВА, попри всі намагання Росії залякати Київ та його мешканців, ці плани приречені на провал. І це доводить статистика повітряних атак по столиці впродовж першого кварталу цього року. Зокрема, в період з 01.01.2024 до 01.04.2024 для обстрілів Києва було застосовано понад 180 засобів ураження.

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За даними КМВА, для атаки столиці ворог використав: 3 одиниці Х-69, 6 одиниць Іскандер-М, 113 одиниць Х-101, 5 одиниць 3М22 "Циркон", 11 одиниць Х-47М2 "Кинджал", 48 ударних БпЛА типу "Shahed" та 1 одиницю "Калібр".

Сергій Попко висловив слова щирої шани і вдячності воїнам ППО, які вже понад два роки стоять на варті неба над Києвом. "Страшно навіть подумати про можливі наслідки, якби всі ці засоби ураження досягли своїх цілей! Саме тому я постійно закликаю мешканців столиці не припиняти висловлювати вдячність бійцям протиповітряної оборони та усіх Сил Оборони. Для хлопців та дівчат на бойових позиціях вкрай важлива ваша підтримка і добрим словом, і донатом", – наголосив Попко.

Нагадаємо, що російські війська 25 березня поточного року завдали удару по Києву балістичними ракетами "Онікс" і "Циркон", запущеними з території тимчасово окупованого Криму. Атака призвела до руйнування виставкового, спортивної зали, конгрес-холу та центру Академії мистецтв.

Того ж дня надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала допис на своїй сторінці у соцмережі Х, у якому прокоментувала ракетний удар по українській столиці. Серед іншого дипломат закликала американських конгресменів негайно проголосувати за допомогу українським військовим.