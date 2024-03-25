"Це вперше такий випадок": капітан ВМС вказав на небезпеку ракетної атаки по Києву з Криму

Показник дальності стрільби балістичних ракет "Онікс" та "Циркон" дає можливість їм долетіти до української столиці з північної частини півострова за лічені секунди.

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Вранці 25 березня російські ракети за лічені секунди долетіли до Києва з окупованого Криму, і це слід вважати тривожним сигналом. Таку думку в ефірі телеканалу "Київ" озвучив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

За його словами, лише після проведення аналізу уламків ракет можна буде точно стверджувати, про застосування яких саме ракет для завдання удару йде мова. Поки що є версія, що Київ атакували "Оніксом – М" чи "Цирконом". Показник дальності стрільби цих ракет дає можливість долетіти до української столиці з північної частини Криму. Ці ракети мають високу швидкість. Так, якщо мова йде про "Циркон", каже Риженко, то показник її швидкості складає приблизно 5–7 кілометрів на секунду.

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Крім того, за його словами, занепокоєння викликає той факт, що йдеться про перший випадок, коли ракета долітає до Києва з Криму. Вага таких ракет складає близько півтори тонни.

На думку Андрія Риженка, окупанти завдали удару по столиці ракетами "Онікс-М", оскільки для них у Криму є берегові батареї. Саме такими ракетами армія РФ постійно атакувала такі південні міста України, як Одеса і Миколаїв.

"Я вважаю, що це буда ракета "Онікс-М". Скоріше за все, цей ракетний удар був з берегового комплексу, не з корабельного", — розповів військовий.

Нагадаємо, що 25 березня близько опівдня російська армія запустила по Києву дві балістичні ракети з території тимчасово окупованого Криму. При цьому серія вибухів у місті пролунала майже одночасно із сигналом повітряної тривоги. Станом на зараз є інформація про десятьох постраждалих людей.

До того ж внаслідок падіння уламків збитих силами ППО ракет у Печерському районі Києва зафіксовано пошкодження багатоповерхової нежитлової будівлі, рятувальники все ще продовжують там роботи. Також два приватних будинки пошкоджені у Солом'янському районі, а у Дарницькому уламки впали на приватну забудову. Через удар окупантів вщент знищено конгрес-хол, спортивна зала і виставковий центр Академії мистецтв.