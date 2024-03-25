"Это впервые такой случай": капитан ВМС указал на опасность ракетной атаки по Киеву из Крыма

Показатель дальности стрельбы баллистических ракет "Оникс" и "Циркон" дает возможность им долететь до украинской столицы с северной части полуострова за считанные секунды.

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Утром 25 марта российские ракеты за считанные секунды долетели до Киева из оккупированного Крыма, и это следует считать тревожным сигналом. Такое мнение в эфире телеканала "Киев" озвучил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

По его словам, только после проведения анализа обломков ракет можно будет точно утверждать, о применении каких именно ракет для нанесения удара идет речь. Пока есть версия, что Киев атаковали "Ониксом — М" или "Цирконом". Показатель дальности стрельбы этих ракет дает возможность долететь до украинской столицы из северной части Крыма. Эти ракеты имеют высокую скорость. Так, если речь идет о "Цирконе", говорит Рыженко, то показатель ее скорости составляет примерно 5–7 километров в секунду.

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Кроме того, по его словам, беспокойство вызывает тот факт, что речь идет о первом случае, когда ракета долетает до Киева из Крыма. Вес таких ракет составляет около полутора тонн.

По мнению Андрея Рыженко, оккупанты нанесли удар по столице ракетами "Оникс-М", поскольку для них в Крыму есть береговые батареи. Именно такими ракетами армия РФ постоянно атаковала такие южные города Украины, как Одесса и Николаев.

"Я считаю, что это была ракета "Оникс-М". Скорее всего, этот ракетный удар был с берегового комплекса, не с корабельного", — рассказал военный.

Напомним, что 25 марта около полудня российская армия запустила по Киеву две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. При этом серия взрывов в городе прозвучала почти одновременно с сигналом воздушной тревоги. По состоянию на сейчас есть информация о десяти пострадавших людях.

К тому же в результате падения обломков сбитых силами ПВО ракет в Печерском районе Киева зафиксировано повреждение многоэтажного нежилого здания, спасатели все еще продолжают там работы. Также два частных дома повреждены в Соломенском районе, а в Дарницком обломки упали на частную застройку. Из-за удара оккупантов полностью уничтожены конгресс-холл, спортивный зал и выставочный центр Академии искусств.