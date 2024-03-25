Ракетная атака на Киев: количество пострадавших в результате обстрела возросло (фото)

По данным КГВА, два человека госпитализированы, последствия атаки продолжают ликвидировать.

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В Печерском районе Киева известно о по меньшей мере семи пострадавших в результате российской атаки на столицу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Сейчас известно о 7 пострадавших в Печерском районе, из них двое госпитализированы", — говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что еще у пятерых человек острая реакция на стресс: среди них две беременные женщины.

Среди пострадавших 33-летняя женщина, у которой убойные раны и девочка 16 лет с политравмой.

О погибших пока информация не поступала.

Ракетная атака на Киев Ракетная атака на Киев Ракетная атака на Киев

Что известно о ракетной атаке на Киев

Напомним, утром 25 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Киев. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Оккупанты запустили ракеты в сторону столицы с юга. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в Печерском, Соломенском и Дарницком районах столицы. На месте работают наряды полиции, медики и спасатели ГСЧС.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку и заявил, что Украине нужно больше средств ПВО.