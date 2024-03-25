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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ракетная атака на Киев: количество пострадавших в результате обстрела возросло (фото)

Ракетная атака на Киев
Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал | Ракетная атака на Киев

По данным КГВА, два человека госпитализированы, последствия атаки продолжают ликвидировать.

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В Печерском районе Киева известно о по меньшей мере семи пострадавших в результате российской атаки на столицу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Сейчас известно о 7 пострадавших в Печерском районе, из них двое госпитализированы", — говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что еще у пятерых человек острая реакция на стресс: среди них две беременные женщины.

Среди пострадавших 33-летняя женщина, у которой убойные раны и девочка 16 лет с политравмой.

О погибших пока информация не поступала.

Ракетная атака на Киев Fullscreen
Ракетная атака на Киев
Ракетная атака на Киев Fullscreen
Ракетная атака на Киев
Ракетная атака на Киев Fullscreen
Ракетная атака на Киев
Ракетная атака на Киев
Ракетная атака на Киев
Ракетная атака на Киев

Что известно о ракетной атаке на Киев

Напомним, утром 25 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Киев. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Оккупанты запустили ракеты в сторону столицы с юга. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в Печерском, Соломенском и Дарницком районах столицы. На месте работают наряды полиции, медики и спасатели ГСЧС.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку и заявил, что Украине нужно больше средств ПВО.