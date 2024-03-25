Без окон и дверей: в сети показали первые секунды после атаки ВС РФ на Киев (фото, видео)
Последствиями ракетной атаки оккупантов на столицу Украины стали разрушенные до основания конгресс-холл, спортивный зал и выставочный центр Академии художеств.
Студенты Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука в Киеве были на занятиях во время утреннего ракетного удара Вооруженных Сил Российской Федерации 25 марта. В сети показали здание учебного заведения изнутри сразу же после попадания сбитых обломков. Видеокадры опубликовали в Telegram-канале "Типичный студент".
В помещении полностью выбиты стекла вместе с оконными рамами и двери, а в коридоре пол устлан горой пыли.
Напомним, центральная часть корпуса учебного заведения получила повреждения в результате попадания в здание обломков баллистической ракеты, которую сбили силы ПВО. Министерство культуры и информационной политики сообщило, что полностью разрушены конгресс-холл, спортивный зал и выставочный центр. Кроме того, существенно повреждены помещения кафедр и аудитории заведения.
Помощница ректора учебного заведения Анна Фещенко заявила, что ранения получила преподаватель-методист. Всего в Печерском районе столицы пострадали семь человек, двух из них медики госпитализировали.
По данным издания Kyiv Post, главной целью России во время обстрела Киева 25 марта была Служба безопасности Украины. Ракеты были нацелены на помещение, в котором находятся высокопоставленные чиновники СБУ.
Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что ВС РФ могли атаковать Киев с помощью противокорабельных гиперзвуковых ракет "Циркон". Для этого россияне могли создать наземную пусковую установку, о которой до сих пор не было известно.