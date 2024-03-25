Без окон и дверей: в сети показали первые секунды после атаки ВС РФ на Киев (фото, видео)

Последствиями ракетной атаки оккупантов на столицу Украины стали разрушенные до основания конгресс-холл, спортивный зал и выставочный центр Академии художеств.

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Студенты Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука в Киеве были на занятиях во время утреннего ракетного удара Вооруженных Сил Российской Федерации 25 марта. В сети показали здание учебного заведения изнутри сразу же после попадания сбитых обломков. Видеокадры опубликовали в Telegram-канале "Типичный студент".

В помещении полностью выбиты стекла вместе с оконными рамами и двери, а в коридоре пол устлан горой пыли.

Напомним, центральная часть корпуса учебного заведения получила повреждения в результате попадания в здание обломков баллистической ракеты, которую сбили силы ПВО. Министерство культуры и информационной политики сообщило, что полностью разрушены конгресс-холл, спортивный зал и выставочный центр. Кроме того, существенно повреждены помещения кафедр и аудитории заведения.

Помощница ректора учебного заведения Анна Фещенко заявила, что ранения получила преподаватель-методист. Всего в Печерском районе столицы пострадали семь человек, двух из них медики госпитализировали.

Последствия атаки ВС РФ на Академию художеств в Киеве Последствия атаки ВС РФ на Академию художеств в Киеве Последствия атаки ВС РФ на Академию художеств в Киеве

По данным издания Kyiv Post, главной целью России во время обстрела Киева 25 марта была Служба безопасности Украины. Ракеты были нацелены на помещение, в котором находятся высокопоставленные чиновники СБУ.

Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что ВС РФ могли атаковать Киев с помощью противокорабельных гиперзвуковых ракет "Циркон". Для этого россияне могли создать наземную пусковую установку, о которой до сих пор не было известно.