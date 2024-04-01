"Цирконы", "Кинжалы" и не только: названо оружие, которым РФ атаковала Киев в первые месяцы 2024 года

В КГВА утверждают, что для атаки по столице Украины российские оккупанты применили более 180 средств поражения.

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В течение первых трех месяцев текущего года Россия атаковала Киев более 180 средствами поражения. В частности речь идет о 113 ракетах Х-101, 5 единицах 3М22 "Циркон" и 11 "Кинжалах". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской военной администрации (КГВА).

Среди прочего начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей и гостей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В то же время сообщении выражается убеждение, что победа непременно будет именно за Украиной, ведь мужество и стойкость является основой силы нашего народа. Также Попко отметил, что враг систематически наносит удары по Украине, применяя различные типы ракет. Несмотря на это, убежден начальник КМВА, несмотря на все попытки России запугать Киев и его жителей, эти планы обречены на провал. И это доказывает статистика воздушных атак по столице в течение первого квартала этого года. В частности, в период с 01.01.2024 по 01.04.2024 для обстрелов Киева было применено более 180 средств поражения.

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По данным КМВА, для атаки столицы враг использовал: 3 единицы Х-69, 6 единиц Искандер-М, 113 единиц Х-101, 5 единиц 3М22 "Циркон", 11 единиц Х-47М2"Кинжал", 48 ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 единицу "Калибр".

Сергей Попко выразил слова искреннего уважения и благодарности воинам ПВО, которые уже более двух лет стоят на страже неба над Киевом. "Страшно даже подумать о возможных последствиях, если бы все эти средства поражения достигли своих целей! Именно поэтому я постоянно призываю жителей столицы не прекращать выражать благодарность бойцам противовоздушной обороны и всех Сил Обороны. Для ребят на боевых позициях крайне важна ваша поддержка и добрым словом, и донатом", — отметил Попко.

Напомним, что российские войска 25 марта текущего года нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами "Оникс" и "Циркон", запущенными с территории временно оккупированного Крыма. Атака привела к разрушению выставочного, спортивного зала, конгресс-холла и центра Академии художеств.

В тот же день чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала сообщение на своей странице в соцсети Х, в котором прокомментировала ракетный удар по украинской столице. Среди прочего дипломат призвала американских конгрессменов немедленно проголосовать за помощь украинским военным.