РФ вдоль границы с Украиной развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер", — ГУР

ВС РФ сделали дополнительную тактическую группу и к имеющимся ракетным комплексам добавили еще два.

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Российские войска увеличили количество пусковых ракетный установок "Искандер" на границе с Украиной. Об этом в интервью "Интерфакс Украина" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Так, в сентябре 2023 года он сообщал о 46 развернутых пусковых установках ракетного комплекса "Искандер". Сейчас, по информации ГУР, их количество возросло.

"Добавились еще две пусковые установки. Намного измениться не может. Производство у них маленькое. 46 было, сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков именно баллистических ракет с территории России", — сказал Скибицкий.

Напомним, что недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ракетные комплексы "Искандер" необходимо доработать с учетом опыта их применения в Украине — сделать тяжелее боеголовку — до 800 кг, а дальность полета увеличить до 1000 км.

Также сообщалось, что Германия поставила Киеву систему ПВО Skynex, ожидается поставка еще четырех IRIS-T SLM. Германия поставляет Украине военную технику и вооружение со складов Бундесвера и оборонных предприятий — поставки финансируются правительственными средствами для усиления обороноспособности.