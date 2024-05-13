Нові ракетні бригади з "Іскандерами" та KN-23: в Defense Express пояснили, як змінились ЗС РФ

У російській армії створено щонайменше чотири нові ракетні та артилерійські підрозділи. Про три з них стало відомо завдяки святкуванню у Росії "Дня перемоги", про четвертий — з некролога у росЗМІ.

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Під час параду 9 травня Кремль показав дві ракетні бригади, створені у 2023 році. Бригади озброєні ОТРК "Іскандер" та північнокорейськими ракетами KN-23 і пусковими установками для них. Крім того, у складі ЗС РФ є й інші нові підрозділи. Деталі про зростання російської армії розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти звернули увагу на інформацію консалтингового агентства "Центр анализа стратегий и технологий" (з Москви), опубліковану у неофіційному блозі під назвою bmpd. З'ясувалось, що під час параду росіянам показали дві новостворені ракетні бригади. Першу побачили на святкуванні у Санкт-Петербурзі, другу — місті Біробіджан Єврейської автономної області. На порталі пояснили, що це говорить про спроможності військово-промислового комплексу РФ випускати нову техніку. З іншого боку, можна зробити висновок, що цих спроможностей не вистачає, бо бригаді могли надати пускові установки та ракети закордонного виробництва.

Зброя ЗС РФ - ракетна бригада на параді у Санкт-Петербурзі Фото: Defence Express Зброя ЗС РФ - ракетна бригада на параді у Біробіджані Фото: Defence Express

Згідно з даними експертів, у Карелії під Санкт-Петербургом створили ракетну бригаду, про деталі озброєння якої нічого не відомо. У Біробіджані тим часом з'явилась 41 ракетна бригада, яку озброїли ОТРК "Іскандер-М".

Одна ракетна бригада ЗС РФ — це три дивізіони, до складу яких входить 12 пускових установок. Звідси можна зробити висновок, що в умовах санкцій Кремль дійсно зумів наростити випуск військової техніки — її вистачило на оснащення нової частини. Крім того, це підтверджує, що є зростання випуску відповідних ракет, написали на Defense Express.

З іншого боку, на порталі звернули увагу на місце базування нового підрозділу ЗС РФ — у Східному військовому окрузі, впритул від кордону з КНДР. Також зауважили, що у росЗМІ говорили про його "переозброєння" незабаром після створення. Тобто бригаду могли переозброїти пусковими установками та балістичними ракетами північнокорейського виробництва KN-23, написали експерти.

Крім двох нових ракетних бригад, стало відомо про ще два підрозділи у складі ЗС РФ, ідеться на DE. По-перше, на параді марширували військові 30 мотострілецького полку, про який раніше не було інформації. По-друге, з некролога у росЗМІ стало відомо про 2 артилерійську бригаду у складі 2 армійського корпусу, створену на території окупованого Донбасу.

Зазначимо, раніше Фокус писав про те, що РФ здатна випускати до 40 балістичних ракет "Іскандер" на місяць. Загалом Москва має запас з майже 200 ракет цього типу. Крім того, навколо українських кордонів стоїть 52 пускові установки, написали росЗМІ. У березні 2024 року стало відомо про оновлення "Іскандер": ракети отримали здатність захищатись від перешкод.

Нагадуємо, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, яким видом ракет росіяни атакували Смілу під час обстрілу у квітні 2024 року.