Як доглядати за маленькими дітьми, якщо відключили воду: поради МОЗ

На випадок блекауту та перебоїв із водопостачанням батькам рекомендують заздалегідь зробити запаси води, дитячих вологих серветок, вати чи ватяних дисків.

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У Міністерстві охорони здоров'я України поділилися пам'яткою про догляд за маленькими дітьми в умовах тривалої відсутності води. По-перше, батькам радять заздалегідь зробити запаси води, вологих дитячих серветок, вати або ватних дисків. Крім того, поцікавитися, де розташована найближча криниця або бювет.

Також фахівці розповіли як використовувати ці ресурси максимально ефективно.

Гігієна немовлят

Дітям до 2 тижнів не потрібне купання. Достатньо протирати обличчя, шию, руки та пахвинну ділянку вологою ваткою або ватяними дисками.

Далі немовля вже можна купати в теплій воді (приблизно 37 градусів Цельсія) без мила. Але не обов'язково робити це щодня, адже сальні залози немовлят малоактивні і дитина ще не пересувається самостійно.

Можна так само протерти немовля вологою ваткою. Замість води можна використовувати вологі серветки. Серветки повинні бути дитячі, тому що вони не містять речовин, шкідливих для шкіри немовлят.

Заміна підгузків

Щоб у дитини не було попрілостей, запам'ятайте чотири стандартні ситуації, в яких слід міняти підгузки:

щойно виявили факт дефекації волога шкіра під підгузником з моменту зміни підгузника пройшло більше 3-4 годин найближчим часом у вас не буде можливості (сил, бажання) змінювати підгузник

Обов'язково протирайте дитину ватою, змоченою теплою водою або серветками дитячими, а потім витріть шкіру насухо.

Вода для дитячих сумішей

Якщо ваша дитина на штучному або змішаному вигодовуванні, використовуйте тільки чисту питну воду для розведення суміші.

Найкраще брати фабричну бутильовану воду. Не обов'язково ту, яку продають як дитячу, адже вона не дуже відрізняється від звичайної питної води. Якщо такої можливості немає, можна кип'ятити водопровідну воду чи воду з колодязя чи бювету.

Готову суміш слід використовувати протягом 2 годин після приготування або поставити в холодильник та використовувати протягом 24 годин.

Очищення посуду та іграшок

Дитина повинна користуватися індивідуальним або одноразовим посудом.

Якщо вашій дитині менше 2 місяців, вона народилася передчасно або має ослаблену імунну систему через хворобу (наприклад, ВІЛ) або лікування (наприклад, хіміотерапії), важливо дезінфікувати посуд та іграшки щодня (або частіше).

Пластикові або гумові іграшки, а також посуд для годування немовлят можна дезінфікувати кип'ятінням протягом 5 хв, парою (над каструлею окропу) або в посудомийній машині.

Для старших, здорових немовлят не обов'язково дезінфікувати ці предмети, якщо є можливість мити після кожного використання. Якщо можливості мити іграшки немає, можна протерти їх серветками або антисептиком з 70% вмістом спирту.

Гігієна дітей шкільного віку

Важливо з дитинства привчити дітей регулярно мити руки, чистити зуби двічі на день і митися щодня. У разі обмеженого доступу до води важливо, щоб діти мили теплою водою з милом чи протирали вологими серветками: руки, інтимні місця, ступні, зону під пахвами.

Після цього потрібно ретельно витертися індивідуальним рушником та надіти чисту білизну.

Фото: Facebook / МОЗ Фото: Facebook / МОЗ Фото: Facebook / МОЗ Фото: Facebook / МОЗ Фото: Facebook / МОЗ

Нагадаємо, місцева влада в Україні готується до різних сценаріїв, зокрема — зливу води з опалювальних та водопровідних систем у ситуації неможливості швидкого відновлення електропостачання.